О задолженности меньше 3060 гривен налоговая может вообще не предупредить - однако деньги все равно взыщут, а счета впоследствии заблокируют.

Налоговая может не отправить никакого уведомления о долге, если он меньше 3060 гривен. При этом взыскание никто не отменяет - в худшем сценарии счета в банке блокируют, а на имущество накладывают арест. И все это - за задолженность, о которой человек даже не знал.

Как правильно оплатить налоговый долг, чтобы деньги не пропали, знают далеко не все.

Речь идет о так называемом налоговом требовании. Его ГНС отправляет плательщику только тогда, когда долг превышает определенный порог. Сумма до 3060 гривен в эту рамку не вписывается - так что письмо с уведомлением человек может так и не получить.

Налоговое требование - это официальный документ, которым служба предупреждает об имеющемся налоговом долге и требует его уплаты. На практике если задолженность меньше 3060 гривен, ГНС не обязана отправлять такое уведомление.

Это не означает, что долга нет. Он фиксируется в интегрированной карточке плательщика и никуда не исчезает. Наоборот - на него ежедневно начисляется пеня, а позже могут добавить и штраф.

То есть человек может годами даже не догадываться, что за ним числится какая-то сумма. А долг тем временем растет.

Чаще всего такие мелкие задолженности образуются по налогу на недвижимость, земельному налогу или недоплате за предыдущие годы. Человек уплатил большую часть, но несколько сотен гривен «зависли».

Когда долг вместе с пеней пересекает порог, налоговая начинает действовать. Механизм выглядит так: сначала приходит требование, затем решение о взыскании, а дальше дело может уйти в исполнительную службу.

В худшем сценарии счета в банке блокируют на сумму долга, а на имущество накладывают арест.

Самый надежный способ проверить долг - зайти в электронный кабинет плательщика налогов. Там в разделе о состоянии расчетов с бюджетом видны все имеющиеся суммы, включая самые маленькие.

Также данные о налоговом долге можно проверить через приложение «Дія» - там есть отдельный пункт о расчетах с бюджетом и можно сразу уплатить задолженность.

Проверять стоит хотя бы раз в несколько месяцев, особенно если у вас есть недвижимость или земля, за которые начисляется налог. Мелкий долг погашается за несколько минут, а вот арест счета потом придется снимать неделями.

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