Украинцам скоро пересчитают плату за распределение газа. Ежегодная корректировка зависит от фактического потребления за предыдущий газовый год, поэтому у одних домохозяйств суммы в платежках могут вырасти, а у других - уменьшиться.

Тарифы на газ в Украине снова пересматривают - украинским потребителям скоро обновят начисления за услугу распределения топлива. Ежегодный перерасчет объемов потребления напрямую повлияет на суммы в платежках.

Порядок такого перерасчета определяет НКРЭКУ - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Регулятор утверждает тарифы на распределение газа для каждого оператора газораспределительных сетей отдельно.

Расчет делают на основе фактического потребления газа за предыдущий газовый год, который длился с 1 октября 2025 по 30 сентября 2026. Именно этот показатель определяет, сколько домохозяйство будет платить ежемесячно за доставку энергоносителя, независимо от того, сколько газа оно использует сейчас.

Для части украинцев платежки могут вырасти, если в течение прошлого газового года они тратили больше газа. А вот потребители, которые уменьшили объемы использования топлива, могут рассчитывать на меньшие начисления.

Самые заметные изменения возможны для владельцев частных домов с газовым отоплением - именно у них обычно наибольшие объемы годового потребления. Для жителей квартир, которые используют газ только для приготовления пищи, корректировка будет менее заметной.

Важное уточнение: речь идет именно об оплате услуги распределения газа, а не об изменении тарифа на сам ресурс. Поэтому перерасчет не означает автоматического подорожания газа для населения.

Что делать, если суммы в платежке изменились

Операторы газораспределительных сетей проводят такие расчеты ежегодно по методике, утвержденной НКРЭКУ, используя показатели счетчиков и данные об использовании топлива. Дополнительно обращаться для перерасчета не нужно - он происходит автоматически.

Новые квитанции после обновления начислений стоит внимательно проверить. Если возникнут вопросы по объемам потребления или правильности расчетов, можно обратиться к своему оператору газовых сетей за разъяснением.

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