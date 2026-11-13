Штраф за парковку в Украине можно обжаловать, если инспектор допустил ошибки при оформлении постановления. Юристы называют три самые типичные ошибки, которые становятся основанием для отмены штрафа.
Штраф за нарушение правил парковки в Украине составляет 340 гривен. Но платить его не обязательно, если постановление выписали с нарушением процедуры. Водителю достаточно внимательно перечитать документ и найти хотя бы одну из трех типичных ошибок.
Штраф выписали на владельца, а не на водителя
Первая и самая распространенная ошибка - инспектор не установил лицо, которое фактически управляло автомобилем. По закону ответственность за нарушение правил парковки несет тот, кто был за рулем, а не владелец транспортного средства.
Если постановление выписали на владельца авто, хотя за рулем был другой человек, это прямое основание для отмены штрафа. Водителю достаточно доказать, что в момент нарушения автомобилем управлял кто-то другой.
Отсутствие надлежащей фиксации нарушения
Вторая ошибка - в постановлении нет фото или видео, подтверждающих факт нарушения. Инспектор обязан зафиксировать нарушение надлежащим образом, и эти доказательства должны быть приложены к материалам дела.
Если доказательств нет или на фото не видно самого нарушения - например, не читается дорожный знак или разметка - штраф можно обжаловать. Суд в таком случае часто становится на сторону водителя, потому что нарушение не доказано.
Ошибки в реквизитах постановления
Третья ошибка - неточности в самом документе. Неправильный номер автомобиля, дата, время или место нарушения, отсутствие подписи инспектора - любая такая ошибка делает постановление недействительным.
Водителю стоит сверить все данные в постановлении с реальными. Даже одна неправильная цифра в номере авто или дате может стать основанием для отмены штрафа в суде.
Как обжаловать штраф за парковку
На обжалование постановления у водителя есть 10 дней с момента его получения. Жалобу можно подать в орган, который выписал штраф, или сразу в суд по месту рассмотрения дела.
В жалобе нужно указать, какую именно ошибку допустил инспектор, и приложить доказательства - например, документы, подтверждающие, кто управлял авто, или фото, опровергающие нарушение. Если суд признает постановление незаконным, штраф отменят полностью.
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