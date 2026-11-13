Водитель может добиться отмены штрафа за неправильную парковку, если инспектор допустил ошибки при оформлении постановления. Юристы называют три самые типичные ошибки, которые становятся основанием для обжалования.

Штраф за парковку в Украине можно обжаловать, если инспектор допустил ошибки при оформлении постановления. Юристы называют три самые типичные ошибки, которые становятся основанием для отмены штрафа.

Штраф за нарушение правил парковки в Украине составляет 340 гривен. Но платить его не обязательно, если постановление выписали с нарушением процедуры. Водителю достаточно внимательно перечитать документ и найти хотя бы одну из трех типичных ошибок.

Штраф выписали на владельца, а не на водителя

Первая и самая распространенная ошибка - инспектор не установил лицо, которое фактически управляло автомобилем. По закону ответственность за нарушение правил парковки несет тот, кто был за рулем, а не владелец транспортного средства.

Если постановление выписали на владельца авто, хотя за рулем был другой человек, это прямое основание для отмены штрафа. Водителю достаточно доказать, что в момент нарушения автомобилем управлял кто-то другой.

Отсутствие надлежащей фиксации нарушения

Вторая ошибка - в постановлении нет фото или видео, подтверждающих факт нарушения. Инспектор обязан зафиксировать нарушение надлежащим образом, и эти доказательства должны быть приложены к материалам дела.

Если доказательств нет или на фото не видно самого нарушения - например, не читается дорожный знак или разметка - штраф можно обжаловать. Суд в таком случае часто становится на сторону водителя, потому что нарушение не доказано.

Ошибки в реквизитах постановления

Третья ошибка - неточности в самом документе. Неправильный номер автомобиля, дата, время или место нарушения, отсутствие подписи инспектора - любая такая ошибка делает постановление недействительным.

Водителю стоит сверить все данные в постановлении с реальными. Даже одна неправильная цифра в номере авто или дате может стать основанием для отмены штрафа в суде.

Как обжаловать штраф за парковку

На обжалование постановления у водителя есть 10 дней с момента его получения. Жалобу можно подать в орган, который выписал штраф, или сразу в суд по месту рассмотрения дела.

В жалобе нужно указать, какую именно ошибку допустил инспектор, и приложить доказательства - например, документы, подтверждающие, кто управлял авто, или фото, опровергающие нарушение. Если суд признает постановление незаконным, штраф отменят полностью.

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