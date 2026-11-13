В Украине готовят реформу такси: водителей могут обязать проходить электронную регистрацию и проверку документов, автомобиля и страховки. Изменения коснутся и пассажиров.

Новые правила для такси в Украине готовят к введению - водителей могут обязать проходить электронную регистрацию и проверку документов, автомобиля и страховки.

Главная новация, которую обсуждают, - электронная регистрация водителей. Перед тем как выйти на линию, перевозчик должен зарегистрироваться в системе и подтвердить свои данные.

Отдельно будут проверять сам автомобиль: его техническое состояние и готовность к перевозкам. Это должно убрать с рынка машины, которые не отвечают требованиям безопасности.

Еще один важный пункт - страхование. Пассажир должен быть защищен на случай ДТП или другой непредвиденной ситуации во время поездки.

Что означают изменения для водителей и пассажиров

Для водителей реформа означает дополнительные шаги перед стартом работы: зарегистрироваться, собрать документы, проверить машину и оформить страховку. Тем, кто уже работает неофициально, придется выйти из тени.

Для пассажиров плюс в том, что поездки должны стать безопаснее: за рулем будут проверенные водители, а маршрут будет застрахован. В то же время часть перевозчиков может уйти с рынка, что повлияет на доступность и стоимость услуг.

Точных сроков принятия реформы и ее окончательной стоимости пока не называют - изменения только готовят. Подробнее о том, как будет работать новый порядок, станет известно после принятия решения.

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