Территориальные центры комплектования могут оштрафовать военнообязанных на сумму до 25 500 гривен за устаревшие данные в воинском учете. Обновить информацию о себе нужно в течение семи дней после изменений.

Воинский учет в Украине требует актуальных данных - территориальные центры комплектования могут оштрафовать военнообязанных на сумму до 25 500 гривен за устаревшую информацию. Обновить данные о себе нужно в течение семи дней после любых изменений.

Речь идет о смене места жительства, семейного положения, образования, места работы или должности. Также следует сообщать о смене номера телефона и электронной почты, если они указаны в военно-учетных документах.

Какие штрафы грозят

За нарушение правил воинского учета для граждан предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных лиц предприятий и организаций суммы выше - от 34 000 до 59 500 гривен.

Штраф могут накладывать повторно за каждое отдельное нарушение. Если человек не обновил данные вовремя, а затем снова проигнорировал требование, общая сумма может вырасти.

Как обновить данные

Самый быстрый способ - через приложение «Резерв+». Там можно обновить номер телефона, электронную почту и адрес проживания без визита в ТЦК.

Также данные можно обновить в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или непосредственно в территориальном центре комплектования. Для этого нужны паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ.

Что делать, если данные устарели

Если вы сменили место жительства, женились, сменили работу или получили новое образование - обновите данные в течение семи дней. Это можно сделать онлайн в «Резерв+» или лично в ЦНАП или ТЦК.

Если штраф уже наложили, его следует оплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления. В случае неуплаты сумма может быть взыскана принудительно через исполнительную службу.

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