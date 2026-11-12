Шевченковский райсуд Полтавы признал незаконным начисление Сенс Банком несуществующего долга в 323 287 гривен мужчине, который уже полностью рассчитался по кредиту. Суд обязал банк списать эту сумму и выдать справку о закрытии договора.

Чужой кредит на ваше имя - не единственная проблема, с которой украинцы сталкиваются в банках: случается и так, что финучреждение начисляет долг человеку, который уже полностью погасил заем. Именно такую ситуацию разобрал Шевченковский районный суд Полтавы, обязав Сенс Банк списать более 323 тысяч гривен несуществующей задолженности.

Решение суд принял 2 ноября 2026 года. Оно касается мужчины, который еще 5 ноября 2021 года заключил с банком (тогда еще АО «Альфа-Банк») потребительский кредитный договор на сумму 212 050 гривен. Из-за ненадлежащего выполнения условий банк решил взыскать досрочно всю задолженность - 407 370 гривен вместе с процентами и комиссией.

Что решил суд в деле о «несуществующем» долге

Первый суд, состоявшийся 20 октября 2025 года, удовлетворил требования банка лишь частично: с мужчины взыскали только 191 454 гривни тела кредита и судебные расходы. Во взыскании процентов и комиссии банку отказали, а решение вступило в законную силу 20 ноября 2025 года.

27 января 2026 года мужчина полностью уплатил присужденную сумму в размере 203 753 гривни, что подтверждено платежной инструкцией другого банка. В тот же день он обратился в Сенс Банк с заявлением о закрытии кредитного договора и выдаче справки об отсутствии долга. Однако банк отказал, заявив, что после судебного решения начисления по договору якобы не останавливались и по состоянию на 30 января 2026 года по нему числится долг в 323 287 гривен.

Суд признал такую позицию банка противоправной. Судья сослалась на практику Большой Палаты Верховного Суда: обращение банка с иском о досрочном возврате кредита меняет условия и срок действия договора, поэтому право начислять проценты и комиссию прекращается. Поскольку мужчина полностью выполнил решение суда, его обязательства прекратились надлежащим исполнением.

Как защититься от ошибки банка

По итогам рассмотрения суд удовлетворил иск в полном объеме: признал отсутствующей задолженность по договору, обязал банк списать долг с лицевого счета и выдать справку о закрытии договора. Также с банка взыскали 10 000 гривен расходов на профессиональную правовую помощь и 3 633 гривни судебного сбора в доход государства.

Что делать, если банк начислил долг после погашения кредита

Подобные споры о начисленных банками комиссиях и процентах после судебного взыскания долга происходят по всей Украине. Юристы советуют несколько шагов тем, кто оказался в такой ситуации:

Прежде чем платить, зафиксируйте полную сумму, определенную судом, и дату исполнения решения. Сохраните платежную инструкцию или квитанцию о переводе.

Сразу после оплаты подайте в банк письменное заявление о закрытии кредитного договора и выдаче справки об отсутствии задолженности.

Если банк отказывает или продолжает начислять проценты и комиссию, обращайтесь в суд с иском о признании долга отсутствующим и его списании.

При наличии судебного решения о досрочном возврате кредита, которое вы выполнили, дальнейшие начисления банка по договору можно оспорить - на это прямо указывает практика Большой Палаты Верховного Суда.

Решение Шевченковского райсуда Полтавы вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование. Жалобу можно подать в Полтавский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня принятия решения.

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