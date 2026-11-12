Около двух третей детей до семи лет придумывают себе воображаемого друга, и это не признак одиночества или проблем в общении. Исследования показывают: такая игра тренирует эмпатию, понимание других людей и навыки повествования.

Детские выплаты в Украине волнуют многих родителей, однако забота о ребенке не сводится только к деньгам. Около двух третей детей до семи лет придумывают себе воображаемого друга, и ученые уверяют: это не повод для тревоги.

Долгое время в обществе бытовал стереотип, будто выдуманный друг свидетельствует об одиночестве, изоляции или трудностях в общении. Исследования Университета штата Орегон опровергли этот миф.

Оказалось, что малыши с воображаемыми друзьями имеют такое же количество реальных приятелей и так же открыты к взаимодействию, как и их сверстники. Создание фантазийного образа - это не бегство от реальности, а показатель активной работы сознания.

Какие навыки развивает воображаемая дружба

Присутствие выдуманного товарища - будь то невидимое существо, сказочный персонаж или двойник любимого героя - служит для детского мозга своеобразным полигоном для тренировки сложных психических функций.

Ученые Университета Валенсии выяснили, что дети в возрасте 4-6 лет с опытом выдуманной дружбы лучше понимают эмоциональные состояния окружающих. Они раньше осознают, что у других людей могут быть собственные, отличные от них, взгляды, мотивы и желания.

С помощью невидимого собеседника ребенок воспроизводит сложные жизненные ситуации - например, ссоры за игрушки в саду или обиды. Он проживает эмоции, учится устанавливать границы и находить компромиссы без риска реального наказания.

В целом такие дети более внимательны, имеют более развитые навыки рассказывания историй, меньше зависят от экранов гаджетов и отличаются более выразительным образным мышлением.

Особая роль для детей с аутизмом

Исследователи Лидского университета выяснили, что фантазийные союзники играют особую терапевтическую роль для детей с нейроотличиями. Хотя дети с расстройствами аутистического спектра чаще выбирают структурированные занятия, почти половина из них тоже создает воображаемых друзей.

Для такого ребенка невидимый партнер становится предсказуемой и безопасной средой. Регулярный диалог с существом, которое имеет собственную воображаемую волю, помогает постепенно освоить сложные шаблоны общения.

Родители замечают, что после такого опыта дети с аутизмом проявляют больший интерес к знакомствам в реальной жизни и легче понимают намерения других людей.

Что делать родителям

В большинстве случаев воображаемые друзья исчезают сами в предподростковом возрасте, примерно в 8-10 лет, когда расширяется круг реального общения. Поэтому главный совет психологов - спокойно воспринимать такую игру.

Спокойно относитесь к воображаемому другу, не запрещайте и не высмеивайте такую игру.

Распрашивайте о невидимом друге - это поможет понять, что переживает ребенок.

Поощряйте реальное общение, но не давите.

Обратитесь к детскому психологу, если ребенок полностью изолируется от сверстников или становится тревожным.

Интересно, что воображаемые друзья не исчезают навсегда вместе с детством. Научные опросы показывают: взрослые тоже обращаются к ментальным образам, чтобы преодолеть моральные дилеммы, вести внутренний диалог или смоделировать сложные переговоры на работе.

Об этом говорится в материале медиа о психическом здоровье СТАН. Воображаемый друг - это универсальный адаптивный инструмент психики, который помогает человеку любого возраста лучше слышать себя и увереннее действовать в социуме.

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