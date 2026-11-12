Собрали актуальные ценники на пять продуктов ежедневного потребления в четырех крупных сетях. Разница между самой дорогой и самой дешевой позицией достигает десятков гривен.

Цены на молочные продукты в Украине снова напоминают о себе: по состоянию на 11 ноября упаковка молока 900 г в разных сетях стоит от 39,99 до 42,90 грн. Журналисты сравнили онлайн-каталоги АТБ, «Сильпо», «Ашан» и NOVUS, чтобы увидеть, сколько сейчас реально приходится платить за базовый набор.

В обзор вошли пять товаров ежедневного потребления: хлеб, молоко, куриные яйца, гречка и подсолнечное масло. Цены NOVUS и «Ашана» брали из каталогов сетей на платформе Zakaz.ua, остальные - из официальных онлайн-предложений магазинов.

Сколько стоят яйца, гречка и масло

Самый заметный разрыв оказался именно на яйцах. Упаковка десятка категории С1 в АТБ продается за 68,90 грн (по акции, обычная цена 78,90 грн), тогда как в «Сильпо» тот же десяток можно взять за 55,64 грн. Разница - более 13 гривен на одной позиции.

Гречка тоже различается почти вдвое. Самая дорогая - в АТБ, где килограмм «Разумного выбора» стоит 89,90 грн. Самая дешевая - в «Сильпо», где пачка «Премии» продается за 54,99 грн вместо 64,99 грн. В NOVUS и «Ашане» цена держится в пределах 80,99-81,30 грн за килограмм.

Молоко и хлеб: где дешевле

Молоко в упаковках по 900 г выгоднее всего брать в «Сильпо»: ультрапастеризованное «Волошкове поле» с витамином D3 стоит 39,99 грн по акции. Для сравнения, в АТБ аналогичный объем «Своей Линии» обойдется в 42,90 грн, а батон «Киевхлеб» в «Ашане» - 25,20 грн за 250 г.

Подсолнечное масло 500 мл дешевле всего в «Ашане» (49,40 грн) и АТБ (50,70 грн по акции), а дороже всего в NOVUS - 64,62 грн за бутылку «Щедрого Дара».

Сколько стоит весь набор

В целом, если сложить пять позиций (упаковка хлеба, 900 г молока, десяток яиц, 1 кг гречки и 500 мл масла), наименьшая сумма получается в «Сильпо» - 223,50 грн. Самый дорогой набор - в АТБ, 273,30 грн. NOVUS обойдется в 271,58 грн, «Ашан» - 261,50 грн.

Впрочем, эта сумма не означает, что «Сильпо» - самая дешевая сеть для всей корзины. Выборка охватывает конкретные товары разных производителей, поэтому реальная цена зависит еще и от фасовки, акций и наличия в конкретном магазине.

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