Основанием для временного запрета на выезд могут стать невыплаченные алименты, штрафы и судебные решения. В Госпогранслужбе объяснили, как самостоятельно проверить наличие таких ограничений онлайн и как подтвердить дату пересечения границы.

Выезд за границу в Украине снова в центре разъяснений Госпогранслужбы. На этот раз ведомство объяснило, как любой гражданин может самостоятельно узнать, есть ли в отношении него временный запрет на выезд, - без письменных запросов и ожидания ответа.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили: невыплаченные алименты, неоплаченные штрафы или отдельные судебные решения могут стать основанием для временного ограничения права выезда за пределы страны.

Проверить, касается ли вас такой запрет, можно через электронный сервис «Личный кабинет» на официальном веб-портале ГПСУ. Никаких дополнительных обращений в госорганы для этого не нужно.

«Узнать о наличии отдельных ограничений на выезд из Украины можно через электронный сервис «Личный кабинет», размещенный на официальном веб-портале ГПСУ», - отмечают в ведомстве.

В пограничной службе подчеркивают: кабинет показывает не все возможные основания для отказа в пересечении границы. Через него можно проверить лишь отдельные временные ограничения, оформленные согласно законодательству.

Речь идет о запретах, основанием для которых стали судебные решения и постановления государственных исполнителей. Такие ограничения обычно касаются людей с невыполненными финансовыми обязательствами - невыплаченными алиментами, штрафами или другими долгами.

Важный момент: электронный кабинет предназначен исключительно для просмотра собственной информации. Проверить через него данные других граждан невозможно.

Как подтвердить дату пересечения границы

Отдельно в ГПСУ объяснили, как официально подтвердить дату въезда в Украину или выезда за границу. Такая справка может понадобиться для обращения в консульские учреждения, иностранные органы или для оформления социальных выплат.

Самый простой способ - попросить пограничника непосредственно во время паспортного контроля поставить в паспортном документе даташтамп. Такая отметка удостоверяет дату пересечения границы и служит официальным подтверждением.

«Граждане могут обратиться к пограничнику во время паспортного контроля и поставить в паспортном документе даташтамп», - разъяснили в ведомстве.

В ГПСУ также напомнили, что правила пересечения границы для мужчин зависят от возраста, военно-учетного статуса и наличия законных оснований для выезда. Само по себе бронирование от мобилизации не гарантирует, что мужчину выпустят за границу, - пограничники проверяют все документы и основания.

Ранее Politeka сообщала, выезд за границу с инвалидностью: пограничники объяснили, когда могут отказать мужчине.

Также Politeka сообщала, выезд за границу не растет: ГПСУ назвала цифру - 3 млн 60 тысяч за октябрь.