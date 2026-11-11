Премьер-министр ответил на петицию об уменьшении предельного возраста мобилизации с 60 до 55 лет. Вопрос обещают рассмотреть дополнительно при доработке изменений в законодательство.

Бронирование от мобилизации в Украине снова в центре внимания: на этот раз речь идет о предельном возрасте, до которого можно находиться на военной службе. Петицию о его снижении с 60 до 55 лет поддержали достаточным количеством голосов, и теперь на нее официально ответил глава правительства.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что вопрос возможного уменьшения предельного возраста для мобилизации, пребывания на службе и в запасе требует сугубо комплексного подхода. Правительство учитывает текущую ситуацию с безопасностью и реальные потребности Сил обороны Украины, подчеркнул он в ответе на электронную петицию.

Что предложила петиция

Автор инициативы предложила Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект о снижении планки пребывания на службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Это касалось бы лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кроме того, в петиции шла речь о введении нормы, которая давала бы право на увольнение по собственному желанию тем военнослужащим, которые уже достигли 55-летнего возраста во время военного положения.

Что ответило правительство

В ответе указано, что Министерство обороны сейчас прорабатывает изменения в действующее законодательство. Цель - усовершенствовать порядок прохождения военной службы во время военного положения. В частности, уточняются четкие сроки службы и исчерпывающий перечень оснований для увольнения.

Премьер подчеркнул: вопрос о предельном возрасте, поднятый общественностью, планируют рассмотреть дополнительно при проработке этих законодательных изменений. Никакого окончательного решения пока не принято.

Кто сейчас подлежит мобилизации

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ей подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые по состоянию здоровья и другим критериям пригодны к выполнению боевых задач.

Стоит отметить, что на сайте Кабмина ранее уже регистрировали похожие петиции. Предлагали, в частности, разрешить демобилизацию лиц старше 55 лет после трех лет службы, снизить призывной возраст до 58 лет или демобилизовать лиц 55+, получивших право на льготную гражданскую пенсию за работу во вредных условиях. Однако ни одна из тех инициатив не набрала необходимого количества голосов.

Свежая петиция набрала нужное количество голосов еще 14 октября, и именно поэтому правительство обязано было дать на нее официальный ответ.

Что это значит для военных и военнообязанных

Пока речь идет лишь о предложении и обещании рассмотреть вопрос. Реальных изменений в закон не внесено, поэтому действующий предельный возраст 60 лет пока сохраняется. Тем, кого напрямую интересует их ситуация - военным, которые давно служат, или мужчинам старшего возраста, - стоит следить за обновлениями законодательства, а не ждать автоматических изменений.

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