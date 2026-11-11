Если отец ребёнка проходит военную службу и не может лично прийти в отдел ДРАЦС, оформить отцовство можно без его присутствия. Рассказываем о двух способах и что для этого нужно.

Выплаты военным в тылу: от 10 до 100 тысяч гривен - это отдельная тема, а сейчас поговорим о документах. Если отец ребёнка служит и не может лично обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), оформить отцовство можно без его присутствия.

Об этом сообщило Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. Особый порядок действует для случаев, когда родители ребёнка не состоят в зарегистрированном браке.

Как определяется отцовство, если родители не женаты

По статье 126 Семейного кодекса Украины происхождение ребёнка от отца, когда женщина и мужчина не состоят в браке, определяется по их совместному заявлению.

Личное присутствие отца при подаче заявления не является обязательным. Всего есть два способа подать заявление без непосредственного обращения заявителя в ДРАЦС.

Первый - через представителя. Второй - по почте. В обоих случаях обязательно требование о нотариальном заверении документов.

Какие документы нужны

Чтобы оформить отцовство без присутствия военнослужащего, понадобится совместное заявление обоих родителей, подпись которого заверена нотариально. Если заявление подаёт представитель, у него должна быть оформлена доверенность.

При отправке заявления по почте подпись отца-военного на нём также должна быть нотариально заверена. Это ключевое требование, без которого документы не примут.

Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции подготовило пошаговый чек-лист, который поможет семьям военнослужащих сориентироваться в процедуре.

Так что прохождение отцом военной службы и отсутствие возможности лично посетить ДРАЦС не исключают возможности оформить отцовство в установленном законом порядке.

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