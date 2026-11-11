Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 12 по 18 ноября показывает резкий перепад температур: днём термометры покажут от +5° до +12°, а осадки возможны четыре дня из семи.

Дожди над Киевщиной на этой неделе уже предупреждали синоптики, и новый прогноз подтверждает переменчивую погоду. В Киевской области с 12 по 18 ноября ожидается резкое изменение температуры: днём термометры покажут от +5° до +12°, а осадки возможны четыре дня из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до +12°, а ночные — от -1° до +8°.

В четверг, 12 ноября, воздух днём прогреется лишь до +5°, ночью похолодает до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 13 ноября, ожидается самый тёплый день недели — столбики термометров днём будут подниматься до +12°, ночью же похолодает до +4°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 14 ноября, температура удержится на отметке +5° днём и +3° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 15 ноября, днём также будет +5°, а ночью похолодает до 0°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 16 ноября, днём температура останется на уровне +5°, а ночью опустится до -1° — это будет самая холодная ночь недели. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, воздух днём прогреется до +8°, ночью — до +5°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, днём ожидается +10°, ночью +8°. Небо затянут облака, возможны осадки.

Итак, самым тёплым днём недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +12°, а самым холодным — четверг и выходные с +5° днём, при этом самая холодная ночь ожидается в понедельник, 16 ноября, когда термометры покажут -1°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, пятницу, вторник и среду.

В дни с возможными осадками — в четверг, пятницу, вторник и среду — стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге из-за скользких участков. А поскольку ночью с понедельника на вторник температура опускается до -1°, пожилым людям и детям лучше одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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