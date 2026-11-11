Ветерану, которому незаконно отказали в выплате или нарушили права во время прохождения ВВК, может полагаться компенсация морального вреда. Однако суд признает такое требование только при наличии доказательств - самого отказа или несогласия с решением недостаточно.

Компенсации для ветеранов в Украине охватывают не только материальный ущерб. Ветерану, которому незаконно отказали в выплате или нарушили права во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), может полагаться возмещение морального вреда. Но одного несогласия с решением или задержки денег мало: нужно доказать нарушение, страдания и связь между ними. Право на такое возмещение закреплено в статьях 23, 1167 и 1168 Гражданского кодекса Украины, а основные правила разъясняет Министерство юстиции.

Что суд считает моральным вредом

Это физическая боль, душевные страдания, унижение чести и достоинства. Последствиями могут быть нарушение сна, трудности в работе, в общении и повседневной жизни.

Важно отделить последствия боевого опыта от дополнительных страданий из-за конкретного нарушения. Например, стоит объяснить, как именно незаконный отказ в выплате ухудшил состояние человека.

По общему правилу суд устанавливает четыре вещи: наличие вреда, противоправное поведение учреждения, причинную связь и вину причинителя. В определенных законом случаях ответственность наступает независимо от вины.

Какие доказательства подготовить

Соберите документы, подтверждающие и сами события, и их последствия для здоровья и жизни:

медицинские выписки, записи о бессоннице, тревоге или ухудшении здоровья;

заключения психолога, записи психиатра, результаты обследований;

отказы в выплатах, решения ВВК, экспертных команд или бывших МСЭК, а также результаты их обжалования;

заявления, жалобы, переписку и подтверждение их получения;

показания свидетелей об изменениях в вашем состоянии и жизни.

Диагноз ПТСР сам по себе не доказывает, что страдания вызваны именно действиями учреждения. Решение комиссии также не является автоматическим доказательством его незаконности. Обязательной для всех дел «справки о моральном вреде» не существует, поэтому суд оценивает доказательства в совокупности, а иногда назначает экспертизу.

Сколько денег требовать

Универсального тарифа или гарантированной максимальной выплаты нет. Истец сам указывает сумму и объясняет ее длительностью страданий, изменениями в жизни, упущенными возможностями и последствиями для здоровья. Окончательный размер определяет суд.

Расходы на лечение и моральный вред - это разные требования. Документально подтвержденный материальный ущерб можно заявлять отдельным иском.

Как действовать пошагово

Зафиксируйте события: составьте хронологию нарушения, своих обращений и последствий. Определите ответчика и суд. Требование вместе с обжалованием действий органа власти может рассматриваться административным судом. Подготовьте иск: опишите вред, причинную связь, сумму и доказательства. Проверьте сроки обращения и судебный сбор, в том числе основания для освобождения от его уплаты. Подайте иск. За помощью с документами и представительством ветераны могут обратиться в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103.

Какие сроки обращения

Общая гражданская исковая давность составляет три года, но для отдельных требований есть исключения. На некоторые требования из-за нарушения личных неимущественных прав она вообще не распространяется.

Для споров с воинской частью, ВВК или другим учреждением могут действовать отдельные процессуальные сроки. С 4 сентября 2025 года отменено общее приостановление гражданской исковой давности на время военного положения, поэтому сроки нужно рассчитывать индивидуально.

Полученную компенсацию можно использовать на реабилитацию или психологическую поддержку. При этом с обращением за помощью не стоит откладывать до завершения суда.

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