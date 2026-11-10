Нардепы рассматривают идею включить обустройство подвалов под укрытия в оплату за управление многоквартирным домом. Единого тарифа пока нет, но дискуссии уже идут.

Субсидия есть, а платежка почти не изменилась - такое часто слышат украинцы, а теперь к привычной коммуналке могут добавить еще один пункт расходов. В парламенте активно обсуждают идею обязать владельцев квартир оплачивать обустройство подвалов под укрытия через платеж за управление многоквартирным домом.

Речь идет о законопроекте №15397, который касается мер безопасности граждан в особый период. В первом чтении его поддержали 19 августа 2026 года - за решение проголосовали 296 народных депутатов.

Что предлагают изменить

Сначала документ регулировал доступ к укрытиям, требования к их содержанию и ответственность за блокирование входов. Перед вторым чтением, как сообщает УНН, обсуждают нормы о жилых домах - в частности идею заложить средства на подвалы в оплату управленческих услуг.

Перед этим подвалы должны обследовать, чтобы понять, годятся ли они для защиты людей. Объем работ зависит от состояния помещения: сухое и освещенное место с выходами будет стоить значительно меньше, чем залитое или заваленное.

По состоянию на 6 ноября нового тарифа, единого взноса или даты начала доплат так и не утвердили. Даже после второго чтения механизм будет зависеть от финального текста закона и решений совладельцев каждого конкретного дома.

Почему ОСМД против

На совещании 2 ноября с участием депутатов, правительства, ГСЧС, местной власти и объединений совладельцев главными темами стали деньги, доступ и ответственность. Блок поправок о жилых домах предложили убрать из проекта - этого добивались ОСМД "Мотор" и ассоциация ОСМД Печерского района Киева.

ОО "Национальная платформа ОСМД" поддерживает простейшие укрытия, но хочет, чтобы их создание, финансирование и режим пользования определяли общие собрания совладельцев. В то же время эта организация против включения этих расходов в стоимость услуг управляющего.

Кто будет платить и почему формулы пока нет

Елена Шуляк, возглавляющая комитет по вопросам организации государственной власти, называет нехватку средств одной из главных проблем защитных сооружений. Наталья Козловская из Министерства развития общин говорила о софинансировании с участием местной власти. "Национальная платформа ОСМД" советует содержать общедоступные укрытия из государственных или местных бюджетов. Единой формулы распределения расходов участники совещания пока не нашли.

Параллельно правительство планирует расширить программу "СвітлоДІМ" до 3 600 домов до конца 2026 года - ее рассматривают как инструмент повышения энергетической автономности жилого фонда.

Ранее Politeka сообщала, насколько выросли платежки за коммунальные услуги в Украине.

Также Politeka сообщала, как добиться уменьшения суммы в платежке за коммуналку.