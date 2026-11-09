Украинцы, вышедшие на заслуженный отдых, могут годами недополучать деньги из-за ошибок Пенсионного фонда. Юристы назвали семь ситуаций, когда начисленную пенсию обязательно нужно проверить.

Пенсионные выплаты украинцам за границей - тема, которую ПФУ недавно отдельно объяснял, но и внутри страны немало людей на заслуженном отдыхе годами недополучают деньги. Причина чаще всего банальна: ошибка в расчете стажа, зарплаты или коэффициента, о которой пенсионер даже не подозревает.

Значительная часть украинцев воспринимает назначенную пенсию как окончательную и неизменную сумму. На самом деле размер выплаты можно увеличить, если внимательно пересмотреть собственное пенсионное дело. О семи ситуациях, когда это стоит сделать обязательно, рассказали юристы Адвокатского бюро Ивана Хомича, сообщают Новини.LIVE.

Почему одна ошибка может годами уменьшать пенсию

При оформлении пенсии специалисты Пенсионного фонда могут допустить ошибку или что-то не учесть при расчете. Всего одна неточность в коэффициентах, страховом стаже, зарплате или документах способна уменьшить фактический размер выплаты. Недоплата может оставаться незамеченной годами, и за это время пенсионер теряет значительные суммы, которых просто не видит в ежемесячных начислениях.

Юристы советуют не пускать собственное пенсионное дело на самотек и контролировать порядок начисления выплат.

Семь ситуаций, когда пенсию нужно проверить

Специалисты выделяют несколько случаев, когда детальный анализ начислений не будет лишним:

За несколько месяцев до оформления пенсии. Нужно убедиться, что все периоды работы учтены, страхового стажа достаточно, а документы подготовлены. Если назначили меньшую пенсию, чем ожидалось. В таком случае стоит уточнить у сотрудников ПФУ детали расчета. Если большая часть стажа подтверждается не только электронным учетом, но и архивными справками или трудовой книжкой. Тогда следует проверить, все ли периоды учтены правильно. Если есть справки о зарплате до 2000 года. Иногда такой заработок способен увеличить пенсию, поэтому стоит проверить, учел ли ПФУ эти справки. Если после индексации пенсия почти не выросла. Часто перерасчет проводят неправильно, поэтому небольшую надбавку не следует воспринимать как должное. Если человек несколько лет получает выплаты и ни разу не проверял правильность расчета. Если предлагают перерасчет пенсии или суд, но непонятно, есть ли для этого реальные основания.

Какие ошибки находят чаще всего

Юристы отмечают: проверки очень часто помогают выявить неверные показатели при расчете пенсии и пропущенные периоды стажа, которые напрямую влияют на размер выплат.

Аудит пенсионного дела не обязательно должен заканчиваться спором с Пенсионным фондом. Иногда достаточно сообщить об ошибке и предоставить соответствующие документы, чтобы ПФУ сделал надлежащий перерасчет и компенсировал недоплату без обращения в суд.

Что делать, если нашли ошибку

Шаг простой. Обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда с заявлением и документами, подтверждающими правильные данные: трудовая книжка, архивные справки, справки о зарплате. ПФУ обязан сделать перерасчет и компенсировать недоплаченную сумму.

К слову, в ноябре Пенсионный фонд автоматически назначает надбавки людям в возрасте от 70 до 80 лет: доплата составит до 300, 456 или 570 гривен в зависимости от возрастной категории. А с 1 января 2027 года вырастут минимальные требования к страховому стажу: если на момент достижения пенсионного возраста стаж будет меньше 34 лет, придется продолжить работать.

Ранее Politeka сообщала, как вернуть недоплаченные деньги при перерасчете пенсии.

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