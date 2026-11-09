Многодетные семьи имеют право на 50-процентную скидку на коммуналку, однако во многих случаях субсидия покрывает почти вдвое больше - 5154 грн вместо 2892.

Субсидия на оплату коммуналки в Украине оказывается почти вдвое выгоднее льготы для многодетной семьи. В Пенсионном фонде привели расчет для семьи из пяти человек: субсидия составит 5 154,74 грн в месяц, тогда как 50-процентная льгота - лишь 2 892,50 грн, то есть разница достигает более 2 260 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Какую льготу имеют многодетные семьи

Согласно закону "Об охране детства", семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Она распространяется на оплату жилья в пределах социальных нормативов, газ, электроэнергию, водоснабжение, приобретение сжиженного газа, а также твердого и жидкого печного топлива.

Скидка предоставляется только в пределах установленных норм. Для оплаты жилья и отопления социальная норма составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью.

Важный момент: право на льготу зависит от доходов. Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен. Если доход выше - льготу не назначат, но можно оформить субсидию.

Чем субсидия отличается от льготы

Главная разница - в принципе расчета. Льгота - это фиксированная 50-процентная скидка в пределах социальных норм. Субсидия же покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах норм и обязательным платежом домохозяйства, а ее размер зависит от доходов, количества членов семьи и стоимости услуг.

Отличаются и нормы площади жилья: для льготы - 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью, а для субсидии - 13,65 кв. м на человека плюс 35,22 кв. м на домохозяйство.

Что выгоднее: конкретный расчет ПФУ

Наличие права на льготу еще не означает, что это самый выгодный вариант. В Пенсионном фонде привели пример для семьи из пяти человек - родители и трое детей, где отец зарегистрирован как ФОП первой группы, а мать получает государственные выплаты на детей.

При таких условиях субсидия для семьи составит 5 154,74 гривны в месяц, тогда как размер 50-процентной льготы - лишь 2 892,50 гривны. То есть субсидия оказывается почти вдвое выгоднее, хотя семья формально имеет право на оба вида помощи.

Как оформить субсидию или льготу

Чтобы выбрать более выгодный вариант, многодетным стоит самостоятельно сравнить обе суммы. Проще всего это сделать, обратившись в Пенсионный фонд Украины - лично через сервисный центр или онлайн через личный кабинет на портале ПФУ и в приложении "Дія".

Для оформления понадобятся заявление, декларация о доходах и расходах, а для льготы - еще и документы, подтверждающие статус многодетной семьи (удостоверение родителей многодетной семьи или ребенка из многодетной семьи). Решение о назначении принимают в течение 10 дней со дня подачи документов.

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