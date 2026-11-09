Мобильный оператор «Киевстар» обновил цены на тарифы «Все вместе» и «Детский»: в среднем абоненты будут платить на 100 гривен больше.

Тарифы мобильных операторов дорожают снова - «Киевстар» обновил цены на конвергентные пакеты «Все вместе» и «Детский»: в среднем абоненты будут платить на 100 гривен больше.



Об этом сообщается на сайте Киевстар.

Предыдущую линейку тарифов оператор перевел в архив. Наполнение пакетов при этом почти не изменилось: объем минут, мобильного трафика и скорость фиксированного интернета остались на прежнем уровне. То есть платить придется больше, а объем услуг за ту же сумму остается прежним.

Подорожание затронуло сразу все форматы подключения: новых абонентов, которые только оформляют номер, контрактных пользователей действующей линейки, а также тех, кто переносит свой номер в «Киевстар» через MNP на специальных условиях. Ключевое - синхронный рост цены примерно на одинаковую сумму по всем направлениям.

Почему мобильная связь дорожает

Операторы уже несколько месяцев пересматривают тарифы, объясняя это ростом затрат на обслуживание сетей. Ранее «Киевстар» связывал повышение цен с последствиями атак на дата-центры, подорожанием топлива, оборудования и логистики на фоне войны.

Самые дорогие пакеты трех крупнейших операторов страны уже ранее достигли отметки 550 гривен за четыре недели. С 8 октября «Киевстар» повышал тарифы для части абонентов и тогда предлагал клиентам несколько вариантов - от смены тарифного плана до досрочного расторжения договора.

Что делать абоненту, который не хочет переплачивать

Если ваш тариф подорожал, проверьте его условия в приложении «Мой Киевстар» или в личном кабинете на сайте оператора. Вернуть старую архивную линейку уже нельзя, но можно сравнить доступные пакеты и выбрать тот, в котором минут и гигабайтов ровно столько, сколько вы реально используете, чтобы не оплачивать лишнее.

Телеком-аналитик Александр Глущенко ранее отмечал, что места для дальнейшего существенного повышения цен остается уже немного, поэтому в ближайшее время операторы скорее будут конкурировать за абонентов, чем убирать доступные тарифы.

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