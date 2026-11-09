Увеличить ежемесячные выплаты вполне реально, если вовремя инициировать обновление собственных данных. В Пенсионном фонде объяснили, когда возникает право на индивидуальный перерасчет и какие документы для этого нужны.

Перерасчет пенсии в Украине возможен не только во время мартовской индексации - размер выплаты можно увеличить и по собственной инициативе, если вовремя обновить сведения о стаже или статусе. В отличие от автоматического массового перерасчета, здесь не стоит ждать действий со стороны государства.

В Пенсионном фонде напоминают: индивидуальный перерасчет зависит исключительно от вашей инициативы. Для многих пожилых людей увеличение ежемесячных выплат вполне достижимая задача, если знать основания, по которым закон позволяет пересмотреть сумму.

Когда возникает право на перерасчет

Работающие пенсионеры имеют законное право обновлять данные о своем стаже каждые два года. Основанием для пересмотра суммы становится также изменение статуса - например, получение инвалидности или потеря кормильца.

Отдельный случай, который часто остается без внимания: если вы нашли старую трудовую книжку, справку об учебе или военной службе, которые ранее не были учтены при назначении пенсии. Это прямой путь к увеличению дохода, ведь дополнительный стаж напрямую влияет на размер выплаты.

Как оформить перерасчет через «Дию»

Чтобы не тратить время на очереди, процедуру можно пройти онлайн за несколько минут. Авторизуйтесь на портале «Дия» или в электронном кабинете Пенсионного фонда и выберите соответствующую услугу.

Далее заполните анкету, загрузите скан-копии новых документов и подпишите все электронной подписью (КЭП). Решение придет на вашу электронную почту, после чего останется посетить сервисный центр ПФУ с оригиналами документов, чтобы забрать обновленное удостоверение.

Что брать с собой в сервисный центр

Если цифровые сервисы вам не подходят, документы можно подать лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда. При себе обязательно имейте паспорт, идентификационный код и заявление установленного образца.

Главным аргументом для перерасчета станет трудовая книжка или другие справки, подтверждающие дополнительный стаж. По закону территориальный орган ПФУ обязан принять решение в течение 10 дней после вашего обращения.

Стоит также помнить о возрастных надбавках, которые государство сохраняет автоматически: как только человеку исполняется 70 лет, его выплата ежемесячно увеличивается на 300 гривен, а для старших возрастных категорий эта сумма возрастает до 456 и 570 гривен. Однако в ПФУ советуют внимательно проверять собственные пенсионные дела, ведь иногда даже одна неучтенная справка о зарплате может существенно занизить ежемесячный доход.

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