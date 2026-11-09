Документ подтверждает статус ветерана или члена семьи погибшего защитника и помогает оформлять льготы. Рассказываем, кто может подать заявление и сколько длится оформление.

«Дія» упростило подтверждение статуса ветерана - и теперь украинцы могут получить выписку из Реестра ветеранов прямо на портале, без походов по учреждениям. Это документ, который помогает подтвердить статус ветерана войны или члена семьи погибшего защитника, а также оформить положенные государством льготы.

Разъяснения по процедуре опубликовали в Министерстве по делам ветеранов. Выписка формируется из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) и выдается на портале «Дія».

Кто может получить выписку

Подать заявление можно только тогда, когда сведения о человеке уже внесены в ЕГРВВ. В Минветеранов подчеркивают: если записи в реестре нет, получить документ через «Дію» не выйдет.

Воспользоваться услугой могут люди, имеющие один из таких статусов:

участник боевых действий (УБД);

участник войны;

лицо с инвалидностью вследствие войны;

член семьи погибшего (умершего) ветерана или ветерана войны;

член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины;

пострадавший участник Революции Достоинства;

лицо с особыми заслугами перед Родиной.

В ведомстве добавили, что выписка поможет подтвердить статус в государственных учреждениях и защитить права членов семей погибших воинов.

Как оформить выписку пошагово

Процедура занимает несколько минут и проходит полностью онлайн.

Авторизуйтесь на портале «Дія». В разделе «Ветеран PRO» выберите услугу «Выписка из Реестра ветеранов». Проверьте данные заявления и нажмите «Готово».

После этого «Дія» передаст запрос в ЕГРВВ и сообщит об успешной подаче. Результат поступит в личный кабинет на портале и на электронную почту.

Что получит человек после обработки

При успешной обработке запроса человек получает PDF-файл с выпиской. Документ содержит QR-код для проверки достоверности и квалифицированную электронную подпись (КЭП) Министерства по делам ветеранов - поэтому его можно использовать в электронном виде.

В Минветеранов отмечают, что услуга доступна круглосуточно, а оформление не требует дополнительных справок или бумажных документов.

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