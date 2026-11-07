Ветерани й ветеранки, які орендують житло, можуть отримувати щомісячну компенсацію від держави - у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі вона сягає 6 656 гривень на місяць. Розповідаємо, кому призначають допомогу, скільки платять у різних містах і як її оформити.

Оренда житла в Україні коштує недешево, тож щомісячна компенсація від держави перед зимою стає для ветеранів суттєвою підмогою. Але самого посвідчення УБД недостатньо, пояснюють у національному медіапорталі «Ветеран»: враховують обставини служби, житлову ситуацію та інші виплати. Правила встановлює постанова Кабміну №252 від 7 березня 2025 року.

Хто має право на компенсацію

Програма охоплює визначені постановою категорії звільнених зі служби захисників, зокрема тих, хто має статус УБД або інвалідність внаслідок війни. Звернутися можуть і визначені категорії звільнених учасників оборони, які ще не оформили статус. Окрім посвідчення, потрібна передбачена порядком житлова підстава: пошкодження чи знищення власного житла, вимушене переміщення без доступного власного помешкання або оренда під час амбулаторної реабілітації.

Скільки виплачують у 2026 році

За роз'ясненням Мінветеранів, місячні граничні суми у 2026 році такі:

6 656 гривень - Київ, Дніпро, Львів та Одеса;

4 992 гривні - інші обласні центри;

3 328 гривень - решта населених пунктів.

Дорожчу оренду доведеться доплачувати самостійно. Компенсацію призначають на строк договору, але спочатку не більш як на шість місяців. Якщо власного житла немає, можливе продовження ще на шість місяців.

Який потрібен договір оренди

Договір має бути письмовим: із даними сторін, описом житла, строком оренди, сумою та порядком оплати, правами й обов'язками сторін. Оренда у визначених постановою родичів заявника або його чоловіка чи дружини стане підставою для відмови.

Чи можна поєднувати виплати

Компенсацію не призначають, якщо заявник уже отримує допомогу на проживання ВПО або субсидію на оренду. Отримана компенсація на придбання житла чи за пошкоджене або знищене помешкання теж може стати підставою для відмови - з передбаченими постановою винятками.

Куди звертатися та які документи потрібні

Заяву подають до підрозділу ветеранської політики за місцем орендованого житла або через ЦНАП - послуга 02606. Варто підготувати документи про особу, службу та житлові обставини, письмовий договір оренди й реквізити IBAN. Повний перелік допоможе визначити фахівець із супроводу ветеранів.

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