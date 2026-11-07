Пенсіонери в Україні в листопаді мають право на низку державних гарантій - від безкоштовного проїзду до знижок на комуналку і вікових доплат. Розповідаємо, яка саме підтримка передбачена та кому вона належить.

Пільги для пенсіонерів в Україні у листопаді охоплюють одразу кілька сфер життя: знижки на комунальні послуги, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті, звільнення від низки податків та автоматичні доплати за віком. Розповідаємо, на яку саме підтримку може розраховувати людина з пенсійним посвідченням.

Більшість пільг застосовуються автоматично, однак частина з них залежить від статусу особи та навіть рівня доходу родини. Найдорожча для читача деталь - кому надають максимальну 100-відсоткову знижку, а кому лише часткову - прихована в умовах, які ми розібрали нижче.

Хто звільнений від сплати податків

Пенсіонери звільняються від сплати єдиного соціального внеску за себе, якщо ведуть підприємницьку діяльність. Водночас добровільна сплата не скасована, тож виконання податкового зобов'язання лишилося на розсуд самого ФОПа.

Також у листопаді не доведеться платити земельний податок, якщо площа ділянки у власності не перевищує встановлений норматив. У 2026 році діють такі обмеження: для міста - до 0,10 гектара, для селища - до 0,15 гектара, для села - до 0,25 гектара. Окремо передбачені ліміти залежно від цільового призначення: під дачне будівництво - до 0,10 га, під індивідуальний гараж - до 0,01 га, для садівництва - не більше 0,12 га.

Безкоштовний проїзд у транспорті

Пенсіонери не купують квитки на проїзд у приміських електричках, тролейбусах, трамваях і міських автобусах на муніципальних маршрутах. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті".

Водночас пільга не поширюється на таксі, потяги далекого сполучення - плацкартні вагони, купе, спальні вагони, швидкісні "Інтерсіті" - та міжміські автобуси. Це варто враховувати, плануючи подорож.

Знижки на комунальні послуги

Наявність певного статусу гарантує зниження витрат на електроенергію, газ і водопостачання. У листопаді діють такі знижки на комуналку для пенсіонерів:

100% - для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників і бібліотекарів у сільській місцевості;

75% - для учасників бойових дій;

50% - для учасників війни та членів родин загиблих захисників.

Для інших категорій знижки затверджуються лише за дотримання встановленого ліміту доходу. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід родини за останні пів року не має перевищувати 4 660 грн на одну особу. Зокрема дітям війни гарантують 25% компенсації оплати комунальних послуг.

Вікові доплати до пенсії

Після досягнення певного віку пенсіонерам підвищують щомісячне грошове забезпечення. У 70 років сума збільшується на 300 грн, у 75 років - на 456 грн, у 80 років - на 570 грн.

При цьому загальний розмір пенсії не може перевищувати 10 340,35 грн, інакше надбавку не затвердять. Окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно - суми перераховуються автоматично.

Що робити, щоб не втратити виплати

Закон зобов'язує отримувачів пенсій вчасно повідомляти контролюючий орган про зміну персональних даних або соціального статусу. Якщо цього не зробити, можливий перерахунок фінансового забезпечення з вимогою повернути надміру виплачені кошти. Тож у разі зміни прописки, складу родини чи отримання нового статусу варто одразу звернутися до Пенсійного фонду.

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