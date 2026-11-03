Українцям, які отримують надбавки до пенсії як непрацюючі, варто уважно перевірити свій статус: якщо вчасно не повідомити Пенсійний фонд про зміни, доведеться повертати переплату, а гроші утримуватимуть із щомісячних виплат.

Пенсії та надбавки в Україні залежать від статусу отримувача, і саме тут ховається головний ризик втратити гроші. Пенсійний фонд нагадав, що частина доплат виплачується виключно непрацюючим пенсіонерам, тож будь-яка зміна статусу має бути зафіксована вчасно.

Йдеться насамперед про ті доплати, які нараховують лише тим, у кого немає доходу від роботи чи підприємницької діяльності. Щойно людина влаштовується на роботу або реєструється як ФОП, право на такий бонус автоматично зникає, і якщо фонд про це не дізнається вчасно, на рахунку пенсіонера утворюється переплата, яку доведеться повертати.

Про що обов'язково повідомити ПФУ

Перелік життєвих змін, які впливають на розмір і право на виплати, доволі широкий. Серед них найчастіші ситуації:

працевлаштування або, навпаки, звільнення з роботи;

відкриття чи закриття ФОП - навіть якщо діяльність тимчасово не ведеться і доходу немає;

зміна місця проживання або прописки;

зміна прізвища, імені чи паспортних даних;

оновлення банківських реквізитів або номера телефону.

На те, щоб сповістити про кожну таку зміну, закон дає рівно 10 днів з моменту, коли вона сталася. Пропущений строк означає, що фонд продовжуватиме нараховувати доплату безпідставно, а повертати зайве доведеться вже самому отримувачу.

Як передати нові дані без черг

Бігти до відділення не обов'язково. Повідомити Пенсійний фонд можна кількома зручними способами, залежно від того, що кому ближче.

Через вебпортал ПФУ - достатньо зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису» та подати заяву про внесення змін до пенсійної справи. Це найшвидший варіант, який не потребує візиту до установи.

Особисто - прийти в найближчий сервісний центр Пенсійного фонду з документами, що підтверджують зміну. Поштою - надіслати заяву разом із копіями документів рекомендованим листом на адресу територіального органу фонду.

Чим ризикує пенсіонер, якщо приховає роботу

Приховати факт працевлаштування навряд чи вийде: Пенсійний фонд регулярно звіряє свої бази з даними інших державних реєстрів. Щойно роботу виявлять, усю незаконно виплачену суму надбавки доведеться повернути.

За законом у ПФУ є два шляхи. Або пенсіонер повертає гроші добровільно на рахунок фонду, або ці кошти починають утримувати автоматично - щомісяця вираховуватимуть до 20% від основного розміру пенсії, поки борг не буде закритий повністю.

Що робити, якщо зміни вже сталися

Передусім не зволікати. Якщо ви влаштувалися на роботу, оформили ФОП або змінили паспортні дані, одразу підготуйте документи, що це підтверджують, і подайте заяву до ПФУ одним із перелічених способів. Чим швидше фонд дізнається про зміну статусу, тим менший ризик отримати вимогу повернути переплату.

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