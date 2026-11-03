Суди дедалі частіше скасовують арешт рахунків, на які надходять пенсії та соціальні виплати. Однак не всім боржникам вдається повернути гроші - рішення залежить від кількох ключових деталей.

Пенсія в жовтні зменшилася: чому ПФУ утримав гроші і як їх повернути - це питання досі хвилює багатьох українців, тож судова практика арешту рахунків із соцвиплатами залишається однією з найболючіших тем. Адже пенсія чи допомога - це не просто гроші, а часто єдине джерело для існування людини, і їх блокування через борг може залишити сім'ю без засобів.

Верховний Суд та суди нижчих інстанцій уже сформували чітку позицію: кошти, які мають спеціальний статус - пенсії, соціальні виплати, аліменти, допомога на дітей - не можуть бути джерелом стягнення за боргами. Проте на практиці виконавці арештовують рахунки повністю, не знаючи, звідки саме прийшли гроші, і тоді всю суму блокує банк.

Чому одним повертають, а іншим відмовляють

Ключова відмінність - у тому, чи зміг боржник довести природу коштів. Якщо людина письмово звертається до виконавця з документами, що підтверджують надходження саме пенсії чи соцвиплати, і просить зняти арешт, а виконавець відмовляє - суд у більшості випадків стає на бік боржника та скасовує арешт у відповідній частині.

Водночас суди відмовляють тоді, коли людина не може підтвердити, що на заблокованому рахунку лежать саме захищені виплати. Якщо гроші надходили впереміш із зарплатою або іншими надходженнями, розділити їх складно, і суд може визнати арешт правомірним щодо всього залишку.

Які виплати захищені від стягнення

Згідно із законом "Про виконавче провадження", стягнення не може бути звернене на низку виплат: пенсію, соціальну допомогу малозабезпеченим, допомогу на дітей, аліменти, виплати особам з інвалідністю, субсидії та допомогу по безробіттю. Проте важливо пам'ятати: заборона діє лише на сам факт надходження цих коштів, а не на рахунок як такий.

Тобто банк, отримавши постанову про арешт, блокує весь рахунок. А вже потім боржник має доводити, що частина грошей - захищена. Саме на цьому етапі виникають суперечки, які й вирішують суди.

Що робити, якщо арештували рахунок із пенсією

Перший крок - письмове звернення до виконавця або банку з проханням зняти арешт із захищених коштів. До заяви варто додати довідку з Пенсійного фонду або органу соцзахисту про те, що саме на цей рахунок надходить пенсія чи виплата. Якщо протягом розумного строку відповіді немає або відмовили - звертайтеся до суду з позовом про зняття арешту з майна.

У позові потрібно вказати номер рахунку, розмір захищених коштів та додати докази їх надходження. Судова практика в багатьох випадках на боці боржника, однак успіх залежить від того, наскільки чітко ви доведете походження грошей. Переважно суди дають рішення на користь заявника протягом кількох місяців розгляду.

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