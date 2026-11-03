Чоловіки після 60 років не належать до мобілізаційного резерву та можуть виїжджати за кордон без жодних відстрочок - на кордоні достатньо підтвердити, що їх знято з військового обліку.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами потрібна далеко не всім - чоловікам, які перетнули вік 60 років, вона взагалі не знадобиться для перетину кордону. Після цього віку українці вибувають з категорії військовозобов'язаних, а отже, жодних документів про відстрочку прикордонники від них вимагати не повинні.

За українським законодавством граничний вік перебування на військовому обліку військовозобов'язаних становить 60 років. Після досягнення цього віку чоловіка знімають з обліку в територіальному центрі комплектування, і він вже не підлягає мобілізації. Це головна причина, чому на кордоні для нього діють зовсім інші правила виїзду.

Що перевірять прикордонники на виїзді

Попри відсутність потреби у відстрочці, прикордонники все одно перевірятимуть документи. Головне, що їх цікавить у випадку чоловіка після 60 років, - це підтвердження того, що його справді знято з військового обліку. Для цього найкраще мати при собі військово-обліковий документ із відповідною позначкою про зняття з обліку.

Якщо ж чоловік досяг 60-річного віку, але з якихось причин досі значиться на обліку, йому варто заздалегідь звернутися до ТЦК і оформити зняття. Це допоможе уникнути зайвих питань на кордоні. У будь-якому разі саме наявність відповідної позначки в документах прискорює процедуру перетину.

Які документи підтверджують право на виїзд

Для безперешкодного перетину кордону чоловікові після 60 років достатньо мати звичайний закордонний паспорт. Військово-обліковий документ із позначкою про зняття з обліку - бажаний, але прикордонники можуть перевірити й дані через реєстри. Саме тому оновлення військово-облікових даних і зняття з обліку до 60 років економить час на кордоні та позбавляє від зайвих пояснень.

Нагадаємо, що у разі сумнівів прикордонники можуть перевірити особу за реєстром «Оберіг». Якщо людина вже знята з обліку за віком, жодних перешкод для виїзду не буде. Відмову можна оскаржити, але на практиці такі ситуації вкрай рідкісні й переважно пов'язані з розбіжностями в базах даних, а не з реальними підставами.

Що робити, якщо в документах немає позначки про зняття з обліку

Якщо чоловікові виповнилося 60 років, а у військово-обліковому документі ще немає позначки про зняття, варто звернутися до ТЦК за місцем перебування на обліку. Процедура зняття проста й не потребує проходження ВЛК - достатньо документа, що підтверджує вік, та самої заяви. Після цього в реєстр вноситься відповідний запис, і виїзд за кордон відбувається без жодних відстрочок і додаткових дозволів.

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