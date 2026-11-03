Мужчины после 60 лет не относятся к мобилизационному резерву и могут выезжать за границу без каких-либо отсрочек - на границе достаточно подтвердить, что они сняты с воинского учета.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам нужна далеко не всем - мужчинам, которые пересекли возраст 60 лет, она вообще не понадобится для пересечения границы. После этого возраста украинцы выбывают из категории военнообязанных, а значит, никаких документов об отсрочке пограничники от них требовать не должны.

По украинскому законодательству предельный возраст пребывания на воинском учете военнообязанных составляет 60 лет. После достижения этого возраста мужчину снимают с учета в территориальном центре комплектования, и он уже не подлежит мобилизации. Это главная причина, почему на границе для него действуют совсем иные правила выезда.

Что проверят пограничники на выезде

Несмотря на отсутствие необходимости в отсрочке, пограничники все равно будут проверять документы. Главное, что их интересует в случае мужчины после 60 лет, - это подтверждение того, что он действительно снят с воинского учета. Для этого лучше всего иметь при себе военно-учетный документ с соответствующей отметкой о снятии с учета.

Если же мужчина достиг 60-летнего возраста, но по каким-то причинам до сих пор значится на учете, ему стоит заранее обратиться в ТЦК и оформить снятие. Это поможет избежать лишних вопросов на границе. В любом случае именно наличие соответствующей отметки в документах ускоряет процедуру пересечения.

Какие документы подтверждают право на выезд

Для беспрепятственного пересечения границы мужчине после 60 лет достаточно иметь обычный загранпаспорт. Военно-учетный документ с отметкой о снятии с учета - желательный, но пограничники могут проверить данные и через реестры. Именно поэтому обновление военно-учетных данных и снятие с учета до 60 лет экономит время на границе и избавляет от лишних объяснений.

Напомним, что при сомнениях пограничники могут проверить лицо по реестру «Оберег». Если человек уже снят с учета по возрасту, никаких препятствий для выезда не будет. Отказ можно обжаловать, но на практике такие ситуации крайне редки и преимущественно связаны с расхождениями в базах данных, а не с реальными основаниями.

Что делать, если в документах нет отметки о снятии с учета

Если мужчине исполнилось 60 лет, а в военно-учетном документе еще нет отметки о снятии, стоит обратиться в ТЦК по месту пребывания на учете. Процедура снятия проста и не требует прохождения ВЛК - достаточно документа, подтверждающего возраст, и самого заявления. После этого в реестр вносится соответствующая запись, и выезд за границу происходит без каких-либо отсрочек и дополнительных разрешений.

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