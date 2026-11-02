Обновлять военно-учетные данные ежемесячно или ежегодно не нужно - обязанность возникает, когда меняются персональные сведения. Рассказываем, как пройти процедуру через Резерв+, ЦНАП или напрямую в ТЦК.

Воинский учет в Украине теперь можно вести без личного визита в территориальный центр комплектования - данные обновляются онлайн через приложение Резерв+ или в ближайшем ЦНАП.

Личное обращение в ТЦК нужно только тогда, когда дистанционно исправить информацию не удается или возникла проблема с учетом. Как часто нужно обновлять сведения, в каких случаях это обязательно и как пройти процедуру, разбирались Факты ICTV.

Как часто нужно обновлять данные в ТЦК

Военно-учетные данные не требуют обновления по определенному графику - ежемесячно или раз в год. Обязанность сообщить об изменениях возникает, когда меняются персональные сведения, используемые для воинского учета.

Согласно пункту 23 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабмина №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщить об изменениях в течение семи дней.

Обновить информацию нужно, если изменились: адрес проживания; номер телефона или электронная почта; семейное положение; состояние здоровья; место работы или должность. То есть если никаких изменений не было, специально подавать заявление для повторного подтверждения сведений не нужно - стоит лишь проверять, правильно ли информация отображается в электронном военно-учетном документе.

Как обновить данные онлайн через Резерв+

Основной способ дистанционного обновления - приложение Резерв+. Оно работает как электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста и позволяет передавать актуальные данные в реестр Оберег без посещения ТЦК.

Для этого нужно: скачать Резерв+ из App Store или Google Play, проверив, что разработчик - Министерство обороны Украины; открыть приложение и пройти авторизацию через BankID; проверить информацию после входа; указать актуальный номер телефона, адрес проживания и по желанию электронную почту; подтвердить новые контакты через SMS или ссылку в письме.

После завершения процедуры в Резерв+ отобразится электронный военно-учетный документ с данными об учете и датой последнего обновления. Если в реестре обнаружили ошибку или появился статус «Требует уточнения», стоит воспользоваться функцией «Исправить данные онлайн». Если система не находит информацию о человеке, можно подать запрос на внесение сведений в Оберег в этом же разделе.

Можно ли обновить данные через Дию

Портал Дия позволяет получить военно-учетный документ со сведениями из реестра призывников, военнообязанных и резервистов, но эта услуга не предусматривает самостоятельного редактирования персональных данных. Документ формируется автоматически, обычно в течение 10 минут, и после обновления сведений в реестре его нужно заказать повторно.

Как обновить данные офлайн

Если воспользоваться приложением невозможно или нужно исправить информацию, которую не удается изменить дистанционно, можно обратиться в ЦНАП или напрямую в ТЦК и СП.

Через ЦНАП: обратитесь в центр, предоставляющий услугу уточнения военно-учетных данных, сообщите администратору, какие именно сведения нужно изменить, предоставьте документы, удостоверяющие личность и подтверждающие изменения, и подайте информацию для внесения изменений в реестр Оберег.

В ТЦК и СП стоит подготовить: паспорт гражданина Украины; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); военно-учетный документ (приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение); документы, подтверждающие изменения. Например, при смене фамилии понадобится соответствующее свидетельство, а после переезда - документ, подтверждающий новый адрес.

Что будет, если не обновить данные

Необновление военно-учетных данных расценивается как нарушение правил воинского учета по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение в особый период влечет за собой штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 17 000 грн до 25 500 грн.

Штраф налагается в течение 3 месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты его совершения. Право привлекать к административной ответственности за необновление данных предоставлено ТЦК и СП.

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