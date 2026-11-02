Кабинет министров в проекте госбюджета на 2027 год предлагает почти вдвое сократить деньги на обустройство укрытий в школах, детсадах и университетах. Часть заведений до сих пор не имеет полноценных убежищ.

Укрытия в школах и детсадах финансируют из госбюджета, однако в 2027 году на эти работы могут заложить почти вдвое меньше денег, следует из принятого в первом чтении проекта государственного бюджета. Об этом заявил народный депутат Юрий Павленко, сообщает СтопКор.

Сокращение расходов предлагают сразу для всех учебных заведений - школ, детских садов, университетов и колледжей. При этом далеко не все они сейчас имеют полноценные защитные сооружения, хотя именно там дети проводят большую часть дня.

По состоянию на 1 сентября укрытиями были обеспечены 83% школьников и более 82% воспитанников детских садов. Хуже всего ситуация в университетах и колледжах - там этот показатель составляет лишь 68%.

"Каждый, кто сталкивается с работой учебных заведений, понимает, что большинство из них не имеют полноценных укрытий. При этом именно там дети, особенно ученики 1-3 классов, проводят большую часть своего времени", - подчеркнул Павленко.

Что такое полноценное укрытие

Обустройство убежища - это не только ремонт подвального помещения. Речь идет о безопасном пространстве, которое должно соответствовать требованиям, вмещать необходимое количество людей и позволять детям и работникам находиться там во время воздушных тревог.

Для многих школ, детсадов и вузов такие работы требуют значительных капиталовложений. Без надлежащего государственного финансирования громадам и руководству заведений будет сложнее завершать начатые проекты и обустраивать новые защитные сооружения.

Что заложено в бюджете на 2027 год

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2027 год с расходами 7,27 триллиона гривень. Почти 4,9 триллиона из этой суммы планируют направить на оборону и безопасность.

Документ также предусматривает минимальную зарплату на уровне 9546 гривень и прогнозный курс доллара 47,1 гривни. Окончательно бюджет планируют принять в конце ноября, поэтому часть показателей, в том числе и деньги на укрытия, еще может измениться.

Если сокращение останется в окончательной редакции, громады получат меньше средств на завершение уже начатых ремонтов убежищ и обустройство новых, а это вопрос безопасности детей во время воздушных тревог.