Мобилизационное распоряжение - это повестка на отправку, которую во время военного положения вручают не всем военнообязанным. Рассказываем, кто может ее получить, сколько времени дается на явку и какое наказание ждет тех, кто ее проигнорирует.

Правила мобилизации в Украине стоит знать каждому военнообязанному, чтобы не перепутать обычную повестку для уточнения данных с документом, который означает непосредственную отправку в войска. Именно таким документом является мобилизационное распоряжение - его еще называют боевой повесткой.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 29 января 2027 года, напомнили на «Фактах ICTV». В этот период военнообязанный может получить один из четырех видов повесток, и каждая имеет разную цель.

Первый вид - повестка для уточнения данных: она нужна, чтобы обновить военно-учетные данные - прописку, место пребывания, работу, учебу, состав семьи. Второй - повестка на прохождение ВВК: военно-врачебная комиссия определяет пригодность к службе. Третий - повестка о призыве на срочную службу, но во время военного положения ее не вручают. И четвертый - собственно мобилизационное распоряжение.

Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение - это документ, который означает мобилизацию военнообязанного в Вооруженные силы Украины во время действия военного положения. В быту его называют повесткой на отправку, боевой повесткой или распоряжением о явке с вещами.

Получение этой повестки не означает автоматической отправки на фронт в ту же минуту, однако именно после нее запускается процедура призыва. Вручают ее не всем подряд, а лишь четырем категориям военнообязанных.

Кому вручают мобилизационное распоряжение

Право получить боевую повестку во время военного положения имеют те, кто:

находится в призывном возрасте 25-60 лет или в возрасте 18-25 лет при наличии боевого опыта;

прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе;

не имеет отсрочки от мобилизации;

изъявил добровольное желание мобилизоваться.

В самом документе должны быть указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес регистрации или проживания, место работы, вид повестки, номер документа, полное название и адрес ТЦК, срок явки (точная дата и время), а также печать, подпись и ФИО руководителя ТЦК.

Сколько действует повестка и как ее вручают

В мобилизационном распоряжении четко указывается срок, в который лицо обязано явиться в определенный призывной пункт. По общему правилу это нужно сделать в течение 24 часов.

Вручить повестку могут в любом месте - дома, на работе, на улице или в общественном месте. Делают это только уполномоченные лица, а сам документ должен быть оформлен руководителем ТЦК заранее - заполнять его прямо перед вручением запрещено. Повестку вручают лично в руки, что удостоверяется подписью военнообязанного.

Что проверить перед подписью

Перед тем как поставить подпись, стоит убедиться, что документ заполнен полностью и без ошибок. Если в мобилизационном распоряжении есть ошибки, военнообязанный может отказаться от его получения в присутствии свидетелей.

Что будет за неявку по мобилизационному распоряжению

Неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению без уважительных причин расценивается как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может освободить его от отбывания наказания и назначить испытательный срок от одного до трех лет. Ответственность наступает сразу после неявки, хотя иногда ТЦК сначала направляют повторные повестки или привлекают к административной ответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает штраф.

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