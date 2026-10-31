В Министерстве обороны раскрыли детали о появлении электронных повесток в приложении «Резерв+» и объяснили, какой статус они будут иметь для военнообязанных.

Мобилизация в Украине и правила воинского учета продолжают меняться - на этот раз внимание сосредоточилось на том, появятся ли в приложении «Резерв+» электронные повестки. В Министерстве обороны дали ответ, который расставил точки над «і» относительно будущего цифровых вызовов.

Вопрос электронных повесток волнует многих военнообязанных, ведь именно от способа вручения зависит, считается ли человек надлежащим образом уведомленным о вызове в территориальный центр комплектования. От этого напрямую зависят дальнейшие юридические последствия - от штрафа до ответственности за уклонение.

«Резерв+» сейчас позиционируется прежде всего как инструмент обновления учетных данных, просмотра статуса и получения электронного военно-учетного документа. Именно через него военнообязанные с удобством проверяют, числятся ли они в розыске, правильно ли отображаются отсрочки и бронирование.

Что говорят в Минобороны об электронных повестках

В ведомстве объяснили, что на сегодня повестки в Украине вручаются в бумажной форме - лично под подпись, представителями ТЦК или уполномоченными лицами. Другой законный способ - отправка повестки средствами почтовой связи заказным письмом с описью вложения.

Несмотря на техническую готовность цифровой инфраструктуры, запуск полноценных электронных повесток пока остается вопросом законодательного урегулирования. Ведь для того, чтобы вызов через «Резерв+» имел юридическую силу, нужны четкие правовые механизмы подтверждения его получения.

В то же время Минобороны активно расширяет функционал «Резерв+». В частности, уже заработало электронное направление на военно-врачебную комиссию без личного визита в ТЦК, а также возможность дистанционного оформления ряда документов. Это свидетельствует о постепенной цифровизации сервисов, которая в перспективе может охватить и повестки.

Какой статус имеет документ в приложении

Электронный военно-учетный документ в «Резерв+» имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Его можно показывать представителям ТЦК, полиции или пограничникам по требованию вместо бумажного документа.

В то же время пока уведомления или сообщения в приложении не заменяют официальную повестку. Поэтому важно не путать технические уведомления с юридически значимыми вызовами, которые должны вручаться в установленном законом порядке.

Что делать, чтобы не пропустить важные изменения

Специалисты советуют военнообязанным регулярно проверять статус учетных данных в «Резерв+» и оперативно реагировать на изменения. Обновленные данные помогают избежать недоразумений во время проверки документов на улице или на блокпостах.

Также стоит отслеживать официальные сообщения Министерства обороны о дальнейшей цифровизации воинского учета. Только после принятия соответствующих изменений в законодательство электронная повестка может приобрести обязательную силу - до тех пор никакие уведомления в приложении не являются юридической заменой бумажного вызова.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если ТЦК объявил в розыск без повестки.