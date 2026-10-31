Несмотря на атаки на склады и торговые центры, украинский онлайн-рынок в августе-сентябре 2026 года вырос на 32% в гривне. Сильнее всего подскочили продажи зоотоваров и электроники.

Онлайн-продажи в Украине выросли на 32% в гривне несмотря на атаки на склады и торговые центры - таковы данные агентства диджитал-маркетинга Promodo за август-сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В долларовом эквиваленте рост составил 21%, а количество пользователей интернет-магазинов увеличилось на 9%.

Рынок рос в условиях, когда украинский ритейл продолжал работать под российскими атаками на торговые центры и длительными воздушными тревогами, которые могли достигать 15 часов в сутки. В результате обстрелов было уничтожено 1 млн квадратных метров складских площадей.

Электроника: чек рос быстрее количества покупок

Среди исследованных категорий сильнее всего выросли онлайн-продажи электроники - на 54% в гривне и на 42% в долларах. Основной вклад в эту динамику обеспечило увеличение среднего чека: в августе он подскочил на 41% в гривне (30% в долларах), а количество покупок - лишь на 9%. В сентябре чек вырос еще больше - на 53% в гривне, тогда как количество покупок даже сократилось на 2%.

Причиной могло стать подорожание микросхем памяти, которое продолжалось со второго квартала 2026 года из-за высокого спроса со стороны AI-инфраструктуры. Дополнительно спрос подогрел старт продаж новой модели iPhone в конце сентября, а также спрос на технику для автономного питания. По данным сети Эпицентр, продажи источников бесперебойного питания в 2026 году выросли на 263% по сравнению с прошлым годом.

Зоотовары, одежда и автотовары

Онлайн-продажи зоотоваров выросли на 58% в гривне и на 46% в долларах, причем росли одновременно и количество заказов (+31%), и средний чек (+20% в гривне). Это свидетельствует о реальном расширении спроса в онлайне, а не только о подорожании товаров.

Одежда и обувь прибавили 18% в гривне (9% в долларах): количество покупок выросло на 6%, средний чек - на 12% в гривне. Сезонный спрос формировался в условиях офлайн-ограничений: в конце августа в отдельные дни воздушные тревоги занимали до 68% рабочего времени ТРЦ Киева.

Автотовары в интернете выросли на 36% в гривне (25% в долларах). Количество покупок прибавило 10%, а средний чек - 23% в гривне. На показатель повлияло подорожание импортных товаров из-за валютного курса, а также резкий рост цен на топливо: за август оно составило 8,1%.

Продукты и лекарства: рост чека не компенсировал падение

Онлайн-продажи продуктов питания и алкоголя выросли лишь на 4% в гривне, а в долларах вообще сократились на 4%. Количество покупок в августе упало на 10%, в сентябре - на 11%. Средний чек вырос на 15% в гривне, но это не компенсировало сокращение количества заказов.

Аптечный сегмент прибавил 18% в гривне (9% в долларах), однако и здесь рост обеспечил преимущественно средний чек (+14% в гривне), тогда как количество покупок лекарств выросло лишь на 3%. В сентябре из-за атак на фармацевтическую логистику фиксировались перебои с поставками отдельных препаратов и сокращение запасов в отдельных аптечных сетях.

В августе зафиксировано 32 атаки на объекты крупных компаний в сферах торговли, продовольствия и логистики (в июле - 11). Атаки уничтожили склады крупных fashion-ритейлеров: Puma сообщила о потере товара на более чем 620 млн грн, INTERTOP - о потере основного склада. 19 сентября был уничтожен логистический центр Suziria Group на Киевщине, через который проходило более 70% логистических запросов компании.

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