Украинские супермаркеты уже переписывают ценники на молочную продукцию, но главная волна подорожания ожидается зимой. По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в холодный период молоко, кефир и другая молочка могут вырасти в цене более чем на 25%.

Подорожание продуктов в Украине становится все более ощутимым для покупателей: украинские супермаркеты уже начали переписывать ценники на молочную продукцию, однако настоящая волна подорожания ожидается зимой. Производители прогнозируют, что в холодный период стоимость молока, кефира и других молочных товаров может вырасти более чем на 25%.

О рисках существенного скачка цен сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, как передает портал today.ua. По его словам, молочная отрасль оказалась под наибольшим давлением из-за стремительного роста себестоимости производства.

Что уже подорожало в супермаркетах

Мониторинг цен свидетельствует: с конца сентября отдельные позиции молочки в рознице уже прибавили в стоимости до 15%. Изменения заметны даже на примере популярных товаров в сети АТБ.

Безлактозное молоко «Галичина» (2,5% жирности, 870 г) подорожало с 65,90 до 69,40 грн, то есть на 3,50 грн. Пастеризованное молоко «Ферма» (2,5% жирности, 840 г) выросло в цене с 65,20 до 68,50 грн плюс 3,30 грн. Густой кефир «Молокия» (2,5% жирности, 870 г) теперь стоит 71,70 грн вместо 67,90 грн, то есть плюс 3,80 грн.

Частично сдержать давление на кошельки покупателей помогают лишь акционные предложения. Например, тот же кефир «Молокия» со скидкой предлагали по 57,90 грн. Однако такие скидки временные и лишь ненадолго маскируют общую тенденцию к росту цен.

Почему молочка подорожает зимой

Главная причина зимнего скачка цен - рост себестоимости сразу по нескольким направлениям. Подорожание кормовой базы напрямую влияет на цену сырья, ведь увеличиваются расходы на содержание и кормление скота.

Отдельно давят на цену ветеринарные препараты и логистика - дополнительные расходы возникают на каждом этапе, от фермы до полки магазина. Еще один весомый фактор - энергетика: из-за возможных отключений света предприятия и фермы вынуждены массово использовать генераторы, а расходы на топливо значительно выше стандартных тарифов на электроэнергию. Это сразу закладывается в конечную стоимость товаров.

Что будет происходить с другими продуктами

Зимнее подорожание будет комплексным, поскольку расходы растут во всех звеньях продовольственной цепочки. Кроме молочной продукции, в зоне риска находится свинина: сокращение поголовья животных может вызвать дефицит предложения мяса на рынке, что подтолкнет цены вверх.

В целом на другие категории базовых продуктов ожидается рост цен как минимум на 10%. Поэтому эксперты советуют украинцам готовиться к ощутимому увеличению сумм в чеках уже в ближайшие месяцы.

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