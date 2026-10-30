Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновляет механизм проверки тарифов на водоснабжение и водоотведение - расходы водоканалов будут контролировать тщательнее.

Тарифы на воду и водоотведение в Украине будут пересматривать по новой процедуре - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновляет механизм проверки расходов водоканалов, которые закладывают в платежки для населения.

Как сообщает «Первый бизнесовый», речь идет об обновлении механизма проверки тарифов на водоснабжение и водоотведение. Новый подход должен позволить тщательнее контролировать расходы коммунальных предприятий и повысить прозрачность формирования цен для населения.

По данным НКРЭКУ, при проверках больше внимания будут уделять обоснованности расходов, которые водоканалы включают в структуру тарифа. Речь идет о расходах на электроэнергию, ремонт сетей, модернизацию оборудования и оплату труда - именно эти составляющие влияют на конечную стоимость услуг.

Новые правила не означают автоматического снижения тарифов. Однако они могут помочь выявить необоснованные расходы или ошибки в расчетах, которые напрямую влияют на суммы в платежках. В таких случаях возможен пересмотр стоимости услуг.

Что будут проверять в тарифе на воду

Усиление контроля должно стимулировать водоканалы эффективнее использовать финансовые ресурсы и ответственнее подходить к формированию тарифной политики. Для большинства потребителей главным результатом изменений может стать повышение прозрачности процесса тарифообразования.

В то же время окончательное влияние на размер платежек будет зависеть от результатов проверок и дальнейших решений регулятора. Если в расчетах найдут необоснованные расходы, стоимость услуг могут пересмотреть - как в сторону уменьшения, так и с учетом реально подтвержденных затрат предприятий.

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