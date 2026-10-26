Найдешевші тарифи Vodafone, lifecell, Київстар у жовтні 2026 року стартують від 100 грн, але доступні не всім абонентам.

Найдешевші тарифи Vodafone, lifecell, Київстар відрізняються не лише ціною, а й умовами підключення, обсягом інтернету та кількістю хвилин.

Vodafone: пакети за 100 і 160 гривень

Найнижчу ціну в лінійці оператора має Device M — 100 грн на місяць. За ці гроші абонент отримує 10 ГБ інтернету, але дзвінки та SMS оплачуються окремо — по 1 грн за хвилину або повідомлення. Підключити пакет можуть лише клієнти, які раніше користувалися Device S.

Інший варіант — Device L за 160 грн. Він передбачає 18 ГБ трафіку, а розмови й повідомлення тарифікуються за тією самою ставкою. Інші пропозиції Vodafone коштують від 280 грн, а для перенесення номера стартова ціна становить 350 грн.

lifecell: знижки для окремих груп

Тариф «Турбота» коштує 190 грн і призначений для пенсіонерів та людей віком від 55 років. Пакет включає безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші українські номери, а також 20 ГБ інтернету для решти сайтів і сервісів. Соцмережі та месенджери з переліку оператора доступні без обмеження трафіку.

Стандартна ціна тарифу «Максі» з 14 жовтня становить 500 грн. Якщо перенести номер від іншого оператора, вартість знижується до 270 грн. Після ідентифікації номера через «Дію» або в магазині lifecell пакет коштуватиме 350 грн.

Київстар: пропозиції для різних категорій

У Київстар тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» коштує 220 грн на місяць. Він призначений для людей віком від 60 років. Для дітей від 6 до 16 років передбачений пакет «Дитячий» за 270 грн.

Тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий» коштує 370 грн для звичайних клієнтів. У пакет входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 300 хвилин на інші номери, 300 SMS та домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с. Для абонентів, які переходять від іншого оператора, ціна становить 290 грн, а наповнення пакета відрізняється.

На що звернути увагу перед підключенням

Найдешевші тарифи Vodafone, lifecell, Київстар можуть мати обмеження за віком, попереднім пакетом або способом переходу. Тому перед оплатою варто перевірити повну вартість, кількість хвилин та інтернету, а також умови продовження дії знижки.