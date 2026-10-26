Новий тиждень з 26 жовтня по 1 листопада принесе різні випробування для кожного знака зодіаку — від несподіваних зустрічей до перевірки на витримку. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи відзначають, що середа і четвер стануть ключовими днями майже для всіх знаків: саме тоді варто проявити рішучість, зосередженість і дипломатичність, щоб скористатися енергією тижня на повну.

Овен

Початок тижня подарує Овнам відчуття пригоди: несподівана зустріч у незвичному місці додасть яскравих емоцій, і ви почуватиметеся героєм детективної історії. Світ навколо здається насиченим, а спілкування з людьми — особливо живим. Цей драйв переходить у середу і четвер, коли ви візьметеся за перспективну справу чи ідею, яка давно не давала спокою. У п’ятницю можна скористатися чиєюсь допомогою, головне — щоб вигода була взаємною. Вихідні стануть нагородою за вдало виконану місію: ви відчуєте смак успіху і одразу захочете нових висот.

Телець

На початку тижня, у понеділок і вівторок, Тельцям варто бути обережнішими з колегами та партнерами: навіть близькі люди можуть підвести чи недодумати справу до кінця. Будьте ввічливі, але не бійтеся наполягати на своєму. У середу напруга спадає, і ви нарешті зможете трохи видихнути та насолодитися спокоєм. Четвер і п’ятниця — вдалий час прислухатися до чужих ідей, можливі також короткі поїздки чи відрядження. А ось на вихідних хтось може заплутати вас дивною поведінкою чи незрозумілою розмовою — не варто шукати в цьому глибокий сенс, спишіть усе на настрій і рухайтеся далі.

Близнюки

Якщо важливі слова ніяк не доходять до співрозмовника, Близнюкам варто змінити підхід: подумати, звідки людина дивиться на ситуацію, і спробувати достукатися через легкість чи жарт. Усмішка відкриває двері там, де тиск не спрацює. Із середи до п’ятниці буде не до сміху — доведеться зосередитися на ділових питаннях, і тиждень може завершитися на доволі заплутаній ноті, що трохи дратуватиме. Та вихідні все розставлять на місця: ви відновите сили, а в неділю прийде те саме «ага!» — раптове усвідомлення, яке миттю пояснить усе, що бентежило останніми днями.

Рак

Понеділок і вівторок можуть видатися Ракам млявими — енергії небагато, тож не варто себе підганяти. Краще обрати щось спокійне: пообідати на самоті, побалувати себе приємною дрібницею або влаштувати вечір релаксу вдома. Весь тиждень триматиме вас у тихому, заглибленому в себе настрої, і саме в такі моменти приходять важливі усвідомлення, які губляться серед метушні. На вихідних дозвольте собі трохи дивакуватості: заглибтеся в хобі чи тему, яка цікавить особисто вас, навіть якщо вона здається незвичною для інших. Головне — отримати задоволення від процесу, не зважаючи на чужу думку.

Лев

На початку тижня Левів тягне до руху і змін — подорожі, нові маршрути чи просто бажання вирватися з рутини. Особисте життя при цьому радує стабільністю і теплом. У середу та четвер ви справлятимете приємне враження на оточення цілком природно, без зусиль. У п’ятницю варто зайнятися чимось корисним для самопочуття, але без зайвої похвальби — розповіді про власний режим можуть сприйняти як вихваляння. На вихідних ви ніби знаєте відповіді на всі запитання: якщо хтось звернеться по пораду чи з проблемою, ви із задоволенням і легкістю знайдете рішення.

Діва

На початку тижня Дівам може здаватися, що події несуться надто швидко, і хочеться все зупинити й переглянути план. Та найбезпечніше зараз — довести почате до кінця, а вже потім, коли темп спаде, спокійно перегрупуватися. Подолання цієї напруги відкриє дорогу приємним романтичним моментам, які розквітнуть із середи і триватимуть до кінця тижня, а п’ятниця взагалі видасться на диво вдалою. На вихідних на вас чекає справжній потік нової інформації — можливо, одразу багато дрібниць або одна важлива деталь, яка складе всю картинку докупи. Залишайтеся відкритими, і відкриття приємно здивують.

Терези

На початку тижня Терезів чекає успіх у спілкуванні: навіть найнезвичніші ідеї, які ви озвучите, знайдуть відгук і підтримку оточення. У середу та четвер доведеться відкласти соціальну активність — домашні справи вимагатимуть уваги, і часу вражати всіх своїм розумом буде менше. У п’ятницю настрій ще трохи сентиментальний, але не в приємному сенсі — можлива легка туга чи ностальгія. Зате вихідні повністю компенсують це романтикою та приємним спілкуванням: попереду майже безперервний потік хороших емоцій і теплих моментів із близькими людьми.

Скорпіон

На початку тижня Скорпіони відчуватимуть сильний зв’язок із командою чи колом однодумців — приємно почуватися частиною чогось більшого, але не варто розчинятися в групі, забуваючи про власну позицію. У другій половині тижня, особливо в середу та четвер, знадобляться витримка і кмітливість — ситуації вимагатимуть зваженості, а не емоцій. У п’ятницю, можливо, доведеться делікатно залагоджувати щось телефоном. У суботу й неділю ті самі навички — такт і дипломатія — стануть у пригоді вже вдома, у спілкуванні з рідними.

Стрілець

Понеділок і вівторок подарують Стрільцям тепле відчуття злагоди з оточенням — здається, ніби всі навколо налаштовані доброзичливо, і це піднімає настрій. У середу прокинеться особлива тяга до мистецтва й музики, але це не привід одразу бігти за дорогою покупкою. Четвер і п’ятниця варто провести під гаслом економії — навіть дрібниці на кшталт обіду з дому допоможуть зекономити і відчути контроль над бюджетом. На вихідних можлива випадкова зустріч, яка переросте у довшу розмову, ніж ви планували, — і це виявиться приємним сюрпризом.

Козеріг

На початку тижня Козероги діятимуть у звичному темпі, та вже в середу енергія різко зросте — справи вирішуватимуться блискавично, тільки встигай. У четвер ваша харизма і внутрішнє світіння приверне увагу оточення, а в п’ятницю витривалість і працездатність здивують навіть вас самих. Великі плани не втіляться за один день, тож не варто засмучуватися через повільний прогрес у масштабних задумах. Натомість вихідні подарують чіткий, продуманий план дій, який дасть відчуття впевненості й контролю над ситуацією на найближчий час.

Водолій

На початку тижня Водоліям варто бути відкритими до нових знайомств — коло спілкування може розширитися несподіваним чином. Середа і четвер вимагатимуть протилежного підходу: дисципліни та чіткіших меж замість хаотичної активності — саме це допоможе впоратися з навантаженням. У п’ятницю накопичена втома дасться взнаки після насиченого тижня. Зате субота подарує яскраву зміну настрою — несподівана весела компанія чи подія здатна зарядити енергією. Неділя теж пройде на піднесенні, тож вихідні стануть приємною відпусткою після напруженого графіка.

Риби

Понеділок і вівторок стануть для Риб напрочуд вдалими днями — дрібні приємності та збіги обставин складатимуться на вашу користь, почасти завдяки позитивній енергії, яку ви самі випромінювали останнім часом. У середу хтось звернеться по допомогу, і ви з радістю відгукнетеся, навіть відклавши власні справи. Четвер і п’ятниця покажуть, що навіть складні завдання даються легко, майже без зусиль. На вихідних захочеться підтримати якомога більше людей довкола, та варто тверезо оцінювати свої можливості — не можна встигнути все й одразу, і це нормально.