Учасники бойових дій, військовослужбовці строкової служби та ветерани військової служби мають право їздити в громадському транспорті безкоштовно — якщо мають із собою посвідчення. Пояснюємо, кому ще передбачена пільга та що робити, коли водій відмовляє.

Безкоштовний проїзд для військових у громадському транспорті діє й у листопаді 2026 року: частина пасажирів має право не платити за квиток, але на практиці водії часом відмовляються везти пільговиків безоплатно.

Окремого закону чи постанови, яка регулювала б усі безкоштовні перевезення одразу, не існує. Пільги «розкидані» по різних документах — зокрема у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та постанові «Про безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті». Саме тому список пільговиків доводиться збирати з кількох норм.

Кому не треба платити за проїзд у листопаді

Повний перелік категорій, які станом на листопад 2026 року можуть їздити безкоштовно, виглядає так:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

військовослужбовці строкової служби;

діти до шести років без окремого місця;

постраждалі учасники Революції Гідності;

батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1-ї категорії та ліквідатори аварії 2-ї категорії;

особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні супроводжуючі;

ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов'язків;

особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі;

реабілітовані особи, яким встановлено інвалідність через політичні репресії.

Льгота діє не на всі види транспорту, а на тролейбуси, трамваї, електрички, міські автобуси та маршрутні таксі. За поїзди доводиться платити на загальних умовах, хоча для осіб з інвалідністю та військовослужбовців передбачені окремі знижки на квитки.

Що показувати водієві чи контролеру

Головна умова безкоштовного проїзду — документ, який підтверджує відповідний статус. Для військових це насамперед посвідчення учасника бойових дій, посвідчення ветерана військової служби або військовий квиток для строковика.

Пенсіонерам одного пенсійного посвідчення може бути замало — особливо в містах, де працює система електронних квитків. Там пільгу доводиться оформлювати через додаток чи транспортну картку, прив'язану до категорії пільговика.

Що робити, якщо водій відмовляє у безкоштовному проїзді

Фінансування пільгових перевезень покладено на місцеві бюджети, і водії нерідко скаржаться, що компенсації до них не доходять, тому й відмовляють пасажирам. Однак ст. 37 закону «Про автомобільний транспорт» прямо забороняє таку самодіяльність:

«Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільговому перевезенні, крім випадків, передбачених законом».

За безпідставну відмову передбачена фінансова відповідальність за ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у 2026 році це 850 гривень.

Учасники бойових дій із посвідченням УБД, окрім безкоштовного проїзду різними видами громадського транспорту, мають право ще й на знижку на комунальні послуги та окремі медичні гарантії.

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