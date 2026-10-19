Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та щорічну пільгову поїздку. Розповідаємо, куди саме можна їздити безоплатно, як забронювати квиток і що показати контролеру.

Безплатний проїзд для військових в Україні гарантований законом незалежно від місця проживання учасника бойових дій. Право на безкоштовні поїздки закріплене в статті 12 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», і ним можуть скористатися не лише у своєму регіоні, а по всій країні.

Щоб отримати пільгу, потрібно мати при собі посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка. Якщо в місті працює автоматизована система обліку оплати проїзду, може знадобитися й електронний квиток — його видають безкоштовно при пред'явленні посвідчення.

Яким транспортом учасники бойових дій їздять безкоштовно

Безоплатний проїзд поширюється на міський пасажирський транспорт — автобуси, трамваї, тролейбуси, а також на автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості, приміські залізничні та водні перевезення. Окремо передбачений безкоштовний проїзд на автобусах приміських і міжміських маршрутів.

Ці правила охоплюють і внутрішньорайонні, внутрішньообласні та міжобласні рейси. Пільга діє незалежно від того, де ветеран перебуває і куди прямує.

Поїздка раз на рік: як забронювати пільговий квиток

Окрім постійного безкоштовного проїзду в громадському транспорті, учасникам бойових дій гарантують одну з двох опцій далеких поїздок. Раз на два роки вони можуть їздити безкоштовно туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Раз на рік — поїздка туди й назад зі знижкою 50%.

Для оформлення такої поїздки потрібно звернутися до каси перевізника або скористатися сервісом бронювання, маючи при собі посвідчення УБД. Практика бронювання квитків може відрізнятися залежно від перевізника, тож перед поїздкою варто уточнити умови саме в «Укрзалізниці» чи автопідприємства.

Які документи показувати

Головний документ для всіх пільг — посвідчення учасника бойових дій. Саме його показують і контролеру в транспорті, і касиру під час оформлення пільгового квитка. Якщо рейс обслуговує електронна система, посвідчення підтверджує право на безкоштовний електронний квиток.

Що ще гарантує статус УБД

Окрім проїзду, закон передбачає знижку 75% на житлово-комунальні послуги в межах нормативів, безкоштовні ліки за рецептом лікаря, першочергове зубне протезування та щорічну диспансеризацію. Працюючим ветеранам гарантовано 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки на рік та переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату.

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