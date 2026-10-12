Військові облігації можна оформити через застосунок "Дія", банки та ліцензованих брокерів. Розповідаємо, з якої суми можна стартувати, скільки реально заробити та чи треба платити податки й комісії.

Військові облігації в Україні — це державні цінні папери, за допомогою яких громадяни фактично позичають гроші державі на підтримку армії та економіки, а після завершення строку обігу отримують назад вкладену суму разом із доходом. Придбати їх можна кількома способами, і поріг входу для приватного інвестора стартує від 1000 гривень.

Міністерство фінансів пропонує три основні канали покупки: мобільний застосунок "Дія", банки — первинні дилери Мінфіну, а також ліцензовані брокери. Кожен зі способів має свої нюанси щодо мінімальної суми, комісій і доступних випусків облігацій.

Як купити військові облігації через "Дію"

Найпростіший шлях для пересічного українця — застосунок "Дія". Важливо розуміти: сам застосунок облігації безпосередньо не продає. Це роблять партнери, які купують цінні папери в держави та пропонують їх користувачам через сервіс.

Покрокова інструкція виглядає так:

оновити застосунок "Дія" до актуальної версії та авторизуватися;

відкрити розділ послуг і знайти пункт "Військові облігації";

обрати конкретну облігацію;

визначити партнера, через якого оформлюватимете покупку;

вказати кількість цінних паперів і надіслати заявку;

після підтвердження підписати документи за допомогою "Дія.Підпис" та сплатити покупку.

За інформацією "Дії", зарахування придбаних облігацій може тривати до трьох робочих днів. Саме тому покупку варто планувати заздалегідь, не очікуючи моментального відображення в портфелі.

У яких банках і через які брокери можна купити

Мінфін називає перелік банків-первинних дилерів, у яких доступна покупка. Серед них — Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, monobank, Sense Bank, Кредобанк, ОТП Банк, банк "Південний", Credit Agricole та Банк Кредит Дніпро.

Серед ліцензованих брокерів Мінфін окремо згадує ICU, "Універ Капітал", Dragon Capital, Western Investment Group, "Кінто", БТС Брокер, Eavex Capital та Inzhur. Конкретні умови, мінімальна сума інвестиції та доступні випуски в кожного посередника різні, тому перед покупкою варто перевіряти актуальні пропозиції на сайті обраної установи.

З якої суми можна почати і скільки коштує облігація

Номінальна вартість однієї державної облігації становить 1000 гривень, 1000 доларів США або 1000 євро залежно від випуску. Водночас ціна придбання може відрізнятися від номіналу, оскільки банки та брокери купують папери на аукціонах Мінфіну, а потім продають їх інвесторам за встановленою ціною.

Мінімальний поріг інвестиції залежить від установи. У переліку Мінфіну для різних пропозицій зазначені такі пороги: від 1000 грн, від 10 000 грн, від 50 000 грн, від 100 000 грн і від 300 000 грн. Ці суми стосуються різних програм банків та брокерів, тож їх потрібно уточнювати перед укладенням угоди.

Скільки можна заробити на військових облігаціях

Дохід залежить від виду папера, ціни придбання, строку до погашення та дохідності на момент покупки. У матеріалах "Дії" вказана можливість отримати до 16% прибутку, тоді як на сторінці Мінфіну фігурує показник до 19,5% річних. Це різні показники різних пропозицій, а не гарантована ставка для кожної облігації.

Існують два основні види облігацій. Дисконтні мають строк погашення до одного року та продаються дешевше за номінальну вартість — дохід утворюється завдяки різниці між ціною купівлі та сумою погашення. Купонні передбачають періодичну виплату відсотків, а їхній строк погашення перевищує один рік.

Чи доведеться платити податки та комісії

За інформацією "Дії", під час купівлі облігацій через цей сервіс не стягуються додаткові комісії за покупку та платіж, а отриманий дохід не оподатковується. ПриватБанк окремо підтверджує, що для фізичних осіб дохід від державних облігацій не оподатковується ані податком на доходи, ані військовим збором. Однак тарифи на обслуговування можуть відрізнятися залежно від обраного посередника, тому перед оформленням варто ознайомитися з умовами конкретного банку чи брокера.

Щодо дострокового продажу, то умови теж залежать від установи. Наприклад, через вебверсію "Приват24" клієнти можуть не лише купувати облігації та переглядати свій інвестиційний портфель, а й за потреби продавати цінні папери до дати погашення. Перед придбанням варто з'ясувати, чи доступний достроковий продаж для обраного випуску та за якою ціною його можна здійснити.