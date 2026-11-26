Перед зимою частина киян переїжджає з лівого берега на правий через побоювання щодо опалення та водопостачання. Медіанна оренда однокімнатної квартири в столиці лишається на рівні близько 15 000 гривень на місяць.

Оренда квартир у Києві перед зимою знову в центрі уваги тих, хто шукає житло. Частина киян переїжджає з лівого берега на правий через побоювання щодо опалення та водопостачання в холодний сезон.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, повідомляє Новини.LIVE. За її словами, окремі випадки переїзду справді є, однак говорити про масовий відтік орендарів поки рано.

Чому кияни переїжджають на правий берег

Основна причина - страх складнощів з опаленням та водопостачанням на лівому березі взимку. Люди заздалегідь шукають комфортніші умови для життя.

Водночас Берещак не радить сприймати ці переїзди як тренд, який неодмінно обвалить ціни на оренду в цій частині столиці. «Сказати, що це тенденція, яка обрушить ціни на нерухомість на лівому березі, я б не поспішала», - наголосила вона.

Скільки коштує оренда квартири в Києві

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в столиці - близько 15 000 гривень на місяць. На цей показник впливають доступніші пропозиції в Деснянському районі, зокрема на Троєщині.

Тож медіанна ціна не відображає весь діапазон вартості житла на лівому березі. У сучасних житлових комплексах із власним енергопостачанням та розвиненою інфраструктурою оренда коштує помітно дорожче.

«Є комплекси, де оренда квартири обійдеться вам у 1 000-1 200 доларів, тому що це комплекси, які енергонезалежні», - пояснила Берещак. Такі ЖК можуть забезпечувати мешканців необхідною інфраструктурою, щоб працювати й закривати щоденні справи без поїздок на правий берег.

Чи стабілізувався ринок оренди

Восени кількість квартир, що виходила на ринок оренди, змінювалася залежно від ситуації в столиці. Значна частина нових пропозицій з'явилася у вересні - на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У жовтні кількість нових пропозицій скоротилася. Це експертка назвала ознакою стабілізації ринку: попит і пропозиція поступово вирівнюються.

Тому тим, хто орендує житло, варто зважати не лише на район, а й на стан будинку, інфраструктуру та здатність забезпечувати мешканців світлом і теплом. Саме від цього зараз найбільше залежить ціна.

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