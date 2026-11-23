Власник квартири не може приходити без попередження і вимагати доступ до житла лише тому, що воно йому належить. Закон захищає недоторканність помешкання орендаря, а за самовільне проникнення передбачена відповідальність.

Оренда квартир в Україні - тема, де орендар постійно почувається залежним від власника. Проте закон чітко обмежує, коли господар помешкання може зайти всередину: саме лише право власності не дає йому змоги відчиняти квартиру своїми ключами в будь-який момент.

Після укладення договору орендар отримує право користуватися житлом, а власник мусить поважати його приватне життя. Про це пише Новини.LIVE з посиланням на аналітичний центр Cedos.

Чи може власник приходити без попередження

Ні. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла: проникнути до нього без мотивованого рішення суду заборонено, окрім невідкладних випадків, передбачених законом.

Стаття 311 Цивільного кодексу закріплює право людини на недоторканність житла. Тобто власник не може просто скористатися запасними ключами й зайти в квартиру без згоди мешканців лише тому, що він є власником.

Водночас сторони можуть заздалегідь домовитися про порядок візитів: як часто власник перевірятиме стан помешкання, за скільки часу попереджатиме про візит і чи має бути присутній орендар.

Чи можна оглядати квартиру без орендарів

Планові огляди не мають перетворюватися на самовільні візити. Навіть якщо власник хоче перевірити меблі, техніку чи сантехніку або зробити фото приміщення, час такого візиту треба узгодити з орендарем.

Окремої домовленості потребує доступ до квартири для ремонту, заміни обладнання або огляду комунікацій, якщо ситуація не аварійна. Тому правила доступу краще прописати в договорі оренди.

У договорі можна зафіксувати: періодичність планових оглядів, строк попередження про візит, допустимий час відвідин, порядок доступу майстрів та умови відвідин помешкання без орендарів. Якщо строк попередження не вказано, це не означає, що власник отримав право приходити без узгодження.

Коли власник може зайти без дозволу

Виняток - аварія чи інша невідкладна обставина, коли зволікання загрожує людям або майну. Наприклад, у квартирі прорвало трубу, виникла пожежа або є ознаки витоку газу.

У такому разі треба вжити заходів для усунення небезпеки. Натомість звичайне бажання перевірити житло, забрати свої речі або показати квартиру потенційним покупцям не є підставою для проникнення без згоди мешканців.

Тож навіть якщо орендодавець має запасні ключі, їх використання має бути обґрунтоване обставинами, а не лише бажанням потрапити всередину.

Що робити, якщо власник заходить без дозволу

Якщо власник регулярно приходить без попередження або заходить у квартиру за вашої відсутності, перший крок - письмово повідомити про незгоду з такими діями.

Зберігайте переписку, повідомлення про візити, записи камер відеоспостереження та інші докази. Якщо власник ігнорує прохання, запропонуйте письмово узгодити правила доступу до житла або зверніться по юридичну консультацію.

Якщо самовільне проникнення супроводжується погрозами, пошкодженням майна чи іншими протиправними діями, слід звернутися до поліції.

Яка відповідальність за незаконне проникнення

Стаття 162 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла. Незаконне проникнення до житла може каратися штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, пробаційним наглядом або обмеженням волі на строк до трьох років.

Втім, сам факт приходу власника без попередження ще не означає автоматичного вчинення кримінального правопорушення. Оцінку дають з урахуванням обставин, наявності згоди мешканців, умов договору та інших доказів.

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