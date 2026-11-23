Наприкінці листопада ціна однакових продуктів у різних торгових мережах може відрізнятися на десятки гривень. Styler порівняв вартість хліба, молока, яєць, гречки та олії в АТБ, Сільпо, Ашані й NOVUS станом на 22 листопада 2026 року.

Подорожчання продуктів в Україні наприкінці листопада вдарило по гаманцях, тож знати, де базовий набір дешевший, справді корисно. Styler порівняв ціни на хліб, молоко, яйця, гречку та соняшникову олію в чотирьох великих супермаркетах і з'ясував, де той самий продуктовий кошик коштує найменше.

Як повідомляє Styler, для порівняння взяли онлайн-каталоги АТБ, Сільпо, Ашану та NOVUS станом на 22 листопада 2026 року. Ціни на однакові товари помітно різняться, а акційні пропозиції дозволяють зекономити на щоденних покупках.

Скільки коштує гречка

Кілограм гречки в різних мережах коштує від 54,99 до 89,90 гривні. Найдешевша пропозиція - у Сільпо, де «Премія» продається зі знижкою за 54,99 грн замість 64,99 грн.

АТБ - гречка «Розумний вибір», 1 кг - 89,90 грн;

Сільпо - гречка «Премія», 1 кг - 54,99 грн (акція);

Ашан - гречка Auchan, 1 кг - 85,90 грн;

NOVUS - гречка Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією складає 34,91 гривні на кілограмі.

Ціни на яйця

Для порівняння брали упаковки по 10 штук. Тут теж лідирує Сільпо з ціною 39,19 грн за десяток яєць «Від доброї курки» С1.

АТБ - яйця «Своя лінія» першої категорії - 63,90 грн;

Сільпо - яйця «Від доброї курки» С1 - 39,19 грн;

Ашан - яйця Auchan С1 - 62,70 грн;

NOVUS - яйця Marka Promo С1 - 63,99 грн.

Різниця з найдорожчим варіантом у NOVUS складає 24,80 гривні за десяток.

Молоко та олія

Молоко жирністю 2,5-2,6% порівнювали в упаковках по 900 грамів. Найдешевше знову в Сільпо - 37,99 грн за «Премію» (замість 55,99 грн). В АТБ «Щоденний збір» коштує 44,50 грн, в Ашані «Лукавиця» - 41,50 грн, у NOVUS - 41,99 грн.

Рафіновану соняшникову олію порівнювали в пляшках по 500 мл. Тут найвигідніша ціна в Ашані - 49,40 грн за Auchan. Далі йдуть АТБ «Своя лінія» (53,13 грн), Сільпо «Премія» (56,99 грн) та NOVUS «Щедрий Дар» (64,62 грн).

Хліб і підсумковий кошик

Хліб різних виробників у пакуваннях по 350 грамів коштує від 18,01 грн (Сільпо «Цар-хліб Президентський») до 34,90 грн (АТБ «Кулиничі Геркулес»). Але хліб відрізняється рецептурою, тож порівняння стосується вартості однакової ваги.

Якщо скласти кошик із п'яти товарів - одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл олії - сумарні ціни будуть такими:

АТБ - 286,33 грн;

Сільпо - 207,17 грн;

Ашан - 267,99 грн;

NOVUS - 281,08 грн.

Тобто найдешевший набір вийшов у Сільпо, й переважно завдяки акціям на молоко та гречку.

Що важливо знати покупцям

Наведені суми - це порівняння конкретних товарів, а не розрахунок найдешевшої продуктової корзини в кожній мережі. Ціни можуть відрізнятися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товару та строку дії акцій. Перед покупкою варто перевіряти актуальну вартість у своєму супермаркеті.

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