Цей тиждень Леви зустрінуть у піднесеному настрої, який допоможе їм сміливіше діяти в усіх сферах життя.

Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи зазначають, що тиждень з 23 по 29 листопада почнеться для Левів із справжнього емоційного піднесення - настрій буде схожий на сцену з романтичної комедії, коли все складається саме так, як хочеться.

Робота і фінанси

Хороший особистий настрій на початку тижня додасть Левам впевненості й у робочих справах. Саме ця внутрішня стабільність дозволить у середині тижня сміливіше просити про те, що давно потрібно - чи то підвищення, чи підтримку колег, чи нові умови співпраці. Шанси почути «так» у ці дні зростають, тож варто не відкладати важливі розмови й пропозиції на потім. Фінансові питання також варто піднімати саме зараз, поки впевненість на вашому боці.

Стосунки

Початок тижня принесе Левам справжнє романтичне піднесення - відчуття, що стосунки виходять на новий, легкий і щасливий рівень. Цей емоційний підйом позитивно вплине і на спілкування з рідними та друзями: Леви стануть відкритішими, легшими в розмовах, готовими ділитися радістю. Ближче до кінця тижня, у п'ятницю та суботу, можуть виникнути моменти, коли доведеться комусь поступитися або піти на невеликий компроміс - але це не стане серйозним випробуванням і швидко владнається.

Здоров'я та енергія

Емоційне піднесення початку тижня подарує Левам і фізичну бадьорість - буде більше сил на активність, спілкування й нові справи. У середині тижня варто використати цю енергію з розумом, щоб не перевтомитися на хвилі ентузіазму. До вихідних темп варто трохи знизити: невеликі компроміси та поступки заберуть частину емоційних ресурсів, тож суботній вечір краще присвятити відпочинку.

Найкращі дні тижня

Найвдалішими днями стануть перші дні тижня - саме тоді романтичне піднесення додасть Левам сил і впевненості для важливих кроків. Середа та четвер також варто відзначити особливо: саме в ці дні зростають шанси отримати бажане у ділових і особистих питаннях. А неділю варто провести для душі - цей день ідеально підійде для мистецтва, творчості чи просто естетичної насолоди.