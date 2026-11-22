У понеділок, 23 листопада, православні відзначають день пам'яті святих Амфілохія та Григорія. Народна традиція пов'язує цей день із низкою заборон - переїздами, сварками та зайвою балаканиною.

Церковний календар листопада щороку нагадує про важливі дні для православних вірян. 23 листопада 2026 року - день пам'яті одразу двох святих: Амфілохія Іконійського та Григорія Акрагантійського. У народі цей день звуть Григоровим і пов'язують з особливими прикметами та заборонами.

Святий Амфілохій: від самітника до єпископа

Амфілохій жив у IV столітті в Каппадокії - регіоні Малої Азії. У молодості він обрав чернечий шлях і близько 40 років провів у самітництві в печері, присвячуючи час молитвам і посту. Після смерті єпископа Іконії до нього тричі з'являвся ангел Господній із закликом покинути пустелю й очолити громаду.

Спочатку відлюдник сумнівався, але після бачення в храмі погодився. Сім єпископів із сусідніх міст прибули, щоб висвятити його на єпископську кафедру. На цій посаді Амфілохій активно боровся з аріанством - вченням, яке заперечувало рівність Сина Божого з Богом-Отцем.

Святий Григорій Акрагантійський: паломник із Сицилії

Григорій народився в Сицилії в родині заможних і побожних батьків. Уже в 8 років він почав навчання під керівництвом вчителя Даміана, а в 12 - отримав церковний чин. У 22 роки він вирушив до Єрусалима, щоб вклонитися святиням. Однієї ночі він почув голос, що тричі промовив його ім'я, - і вирушив у дорогу.

Його шлях пролягав через Карфаген, Єрусалим, Антіохію, Константинополь і Рим. Під час П'ятого Вселенського собору 553 року Григорій захищав православне вчення і своїми знаннями переконав опонентів. Згодом став єпископом Акрагантійським і залишив помітний слід у церковній історії.

Чого не можна робити 23 листопада

Наші предки вважали, що в день Григорія краще уникати переїздів та зміни місця проживання. Якщо це можливо, переносили будь-які перебирання на інший день. Вважалося, що людина, яка переїжджає в цей день, довго не знайде спокою на новому місці.

Також у цей день намагалися не влаштовувати гучних суперечок і розборок. Пліткувати й говорити необдумані речі теж вважалося поганою прикметою - такі слова, за повір'ями, могли «повернутися» до того, хто їх сказав, і накликати неприємності. Загалом день Григорія вважали часом тиші й зосередженості.

Що дозволено і навіть варто робити

У народному календарі 23 листопада - Григорів день - пов'язаний з традицією домашньої пісної випічки. Господині замішували тісто й пекли пиріжки з різними начинками: тушкованою капустою, картоплею, грибами або солодким варенням. Це вважалося добрим знаком для домашнього затишку й добробуту родини.

Прикмети 23 листопада

Якщо 23 листопада випав сніг - зима буде сніжною. Іній на деревах у цей день говорить про те, що потепління найближчим часом не очікується. Якщо вдарив мороз - зима може бути холодною й тривалою. Ці прикмети наші предки використовували, щоб зрозуміти, до чого готуватися в найближчі місяці.

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