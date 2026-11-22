В понедельник, 23 ноября, православные отмечают день памяти святых Амфилохия и Григория. Народная традиция связывает этот день с рядом запретов - переездами, ссорами и лишней болтовнёй.

Церковный календарь ноября ежегодно напоминает о важных днях для православных верующих. 23 ноября 2026 года - день памяти сразу двух святых: Амфилохия Иконийского и Григория Акрагантийского. В народе этот день называют Григоровым и связывают с особыми приметами и запретами.

Святой Амфилохий: от отшельника до епископа

Амфилохий жил в IV веке в Каппадокии - регионе Малой Азии. В молодости он избрал монашеский путь и около 40 лет провёл в уединении в пещере, посвящая время молитвам и посту. После смерти епископа Иконии к нему трижды являлся ангел Господень с призывом покинуть пустыню и возглавить общину.

Поначалу отшельник сомневался, но после видения в храме согласился. Семь епископов из соседних городов прибыли, чтобы рукоположить его на епископскую кафедру. На этом посту Амфилохий активно боролся с арианством - учением, отрицавшим равенство Сына Божьего с Богом-Отцом.

Святой Григорий Акрагантийский: паломник из Сицилии

Григорий родился в Сицилии в семье состоятельных и набожных родителей. Уже в 8 лет он начал обучение под руководством учителя Дамиана, а в 12 - получил церковный чин. В 22 года он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Однажды ночью он услышал голос, трижды произнёсший его имя, - и двинулся в путь.

Его путь пролегал через Карфаген, Иерусалим, Антиохию, Константинополь и Рим. Во время Пятого Вселенского собора 553 года Григорий защищал православное учение и своими знаниями убедил оппонентов. Впоследствии стал епископом Акрагантийским и оставил заметный след в церковной истории.

Чего нельзя делать 23 ноября

Наши предки считали, что в день Григория лучше избегать переездов и смены места жительства. Если это было возможно, любые переезды откладывали на другой день. Считалось, что человек, переехавший в этот день, долго не найдёт покоя на новом месте.

Также в этот день старались не устраивать шумных споров и разборок. Сплетничать и говорить необдуманные слова тоже считалось плохой приметой - такие слова, по поверьям, могли «вернуться» к тому, кто их сказал, и навлечь неприятности. В целом день Григория считался временем тишины и сосредоточенности.

Что разрешено и даже стоит делать

В народном календаре 23 ноября - Григоров день - связан с традицией домашней постной выпечки. Хозяйки замешивали тесто и пекли пирожки с разными начинками: тушёной капустой, картошкой, грибами или сладким вареньем. Это считалось добрым знаком для домашнего уюта и благополучия семьи.

Приметы 23 ноября

Если 23 ноября выпал снег - зима будет снежной. Иней на деревьях в этот день говорит о том, что потепления в ближайшее время не ожидается. Если ударил мороз - зима может быть холодной и продолжительной. Эти приметы наши предки использовали, чтобы понять, к чему готовиться в ближайшие месяцы.

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