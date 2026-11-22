Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 по 29 ноября опубликовали энергетики. Плановые работы затронут Днепр, Кривой Рог и села Криворожского и Днепровского районов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 по 29 ноября опубликовали энергетики. Плановые работы затронут Днепр, Кривой Рог и села Криворожского и Днепровского районов.

В основном электроэнергию будут отключать с 08:00 до 17:00. Это не аварийные, а плановые работы на сетях, поэтому заранее известно, какие улицы останутся без света.

О графиках отключений сообщает ПрАТ «ПЭЭМ «ЦЭК». В Днепре 23 ноября с 08:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Аэродром, Аэропорт, Строителей, Виктора Гошкевича, Монтажная, Августовская, Солонянская и Сурская.

24 ноября в Днепре под отключение попадут улицы Игоря Ветрогонова, Квартальная, Константиновская, Александры Рындовской, Павла Тычины, Патриотическая, Петра Разумного, Печерская, Солидарная, Отрадная, Волошская, Сурская и Филатова.

В Криворожском районе плановые работы запланированы на 23-26 ноября. 23 ноября без света останутся часть Кривого Рога (улицы Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова) и села Новая Заря, Вольное и Радушное. 24 ноября - села Карачуновка, Златополь и Новомайское, 25 ноября - Вольное, 26 ноября - Красные Поды.

В Днепровском районе 25 ноября с 08:00 до 17:00 работы проведут в Обуховке (улицы Терновая, Широкая, Грибова, Рыбальская) и в Петриковке на улице Строительной.

Что стоит знать об отключениях

Полный перечень адресов и точное время опубликованы на официальной странице компании. Потребителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а тем, кто зависит от электроприборов по медицинским показаниям, позаботиться о резервном питании.

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