В понедельник, 23 ноября, геомагнитная активность заметно вырастет. По прогнозу NOAA, индекс Kp может подняться до 4,00, однако магнитной бури уровня G1, скорее всего, все же не будет.

Магнитные бури в декабре еще впереди, а уже в понедельник, 23 ноября, геомагнитная активность заметно усилится по сравнению с воскресеньем. По трехдневному прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, после двух часов ночи в воскресенье индекс Kp держался на уровне 1,67-2,33, то есть магнитной бури не было.

Более заметный рост активности американские специалисты прогнозируют именно на 23 ноября. В понедельник с 14:00 до 17:00 по киевскому времени индекс Kp может подняться до 4,00. Это наивысшее значение во всей трехдневной таблице прогноза.

Будет ли магнитная буря

Несмотря на рост показателя, уровень 4,00 все равно остается ниже порога самой слабой магнитной бури. На шкале NOAA буре уровня G1 соответствует индекс Kp 5, поэтому в понедельник полноценная буря не ожидается.

В то же время в пояснении к прогнозу специалисты NOAA указывают на небольшую вероятность короткого эпизода магнитной бури уровня G1. Это возможно из-за побочного воздействия выбросов солнечной плазмы.

Когда данные уточнят

Показатели могут еще скорректировать в следующем обновленном выпуске бюллетеня. NOAA обычно обновляет его в 02:30 и 14:30 по киевскому времени, поэтому перед вечерним пиком активности прогноз, вероятно, уточнят.

Предупреждения о магнитных бурях помогают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

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