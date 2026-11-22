Графики отключения света в Киевской области на 22 ноября уже известны. Без электроэнергии в воскресенье останутся жители Переяславской общины - села Мазинки и нескольких улиц Переяслава.

Отключение плановое, а не аварийное. Его проводят, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в сетях. Работы выполняет ДТЭК Киевские региональные электросети.

Света не будет с 08:30 до 19:00, то есть более десяти часов подряд. Об этом сообщает сайт Переяславского городского совета.

Больше всего отключений придется на село Мазинки. На улице Полесской без света останутся дома с 28 по 71, а также дома 1 и 41А. На улице Полевой - дома 18, 19, 21, 22, 24А, с 26 по 38, а также 141. На Центральной - дом 1.

В самом Переяславе под отключение попадут улицы Профессиональная, Святого Ефрема, Сикорского Михаила и Сковороды Григория. На Профессиональной обесточат дома 4, 6, 6а, а также корпуса 4/2-4/18. На улице Святого Ефрема - дом 1, на Сикорского Михаила - дом 13.

Дольше всего света не будет у тех, кого отключат с самого утра. Энергетики просят отнестись к работам с пониманием: после 19:00, по плану, электроснабжение должны восстановить полностью.

Как подготовиться к отключению

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, запастись питьевой водой и как можно реже открывать холодильник, чтобы продукты не испортились. Стоит также позаботиться об альтернативном освещении - фонариках или свечах.

Ранее Politeka сообщала, ДТЭК предупредил об отключении в Киевской области: дополнительные графики с 12 по 14 ноября.

Также Politeka сообщала, ДТЭК предупредил: опубликованы дополнительные графики отключения света в Киевской области на 10 ноября.