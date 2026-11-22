Субсидия на коммуналку в Украине при двух квартирах возможна, но не для всех. Пенсионный фонд объяснил, когда наличие второго жилья становится причиной отказа, а когда выплаты сохраняют.
По общему правилу жилищную субсидию не назначают, если заявитель или члены его домохозяйства владеют более чем одним жилым помещением. Речь идет не только о квартирах, но и о частных домах. Ограничение закреплено пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина № 848.
ПФУ проверяет недвижимость не только того, кто подал заявление. Учитывают также имущество членов домохозяйства и членов их семей. Поэтому если одна квартира записана на мужа, а вторая на жену, сам факт оформления жилья на разных собственников не позволяет обойти запрет. Нельзя получать и две субсидии одновременно лишь потому, что квартиры расположены по разным адресам.
Когда вторую квартиру не учитывают
Наличие второго жилья не всегда означает автоматический отказ. В пункте 14 Положения № 848 предусмотрены исключения, когда дополнительную квартиру или дом не принимают во внимание.
- Жилье в общей совместной или долевой собственности. Например, у человека есть собственная квартира и еще доля в другом помещении - сам факт такой доли не обязательно станет причиной отказа.
- Жилье в сельской местности. Если человек живет в городской квартире, но имеет дом в селе, это не всегда лишает права на помощь.
- Недвижимость на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения. Все зависит от официального статуса населенного пункта, а не от того, где физически находится жилье.
- Разрушенное или непригодное для проживания жилье. Состояние такой недвижимости должны подтвердить данные государственных реестров или документы уполномоченных органов. Просто сообщить, что в квартире невозможно жить, недостаточно.
Вторая квартира по наследству: кого это касается
Если у человека есть собственная квартира и он получил в наследство еще одну, он не обязательно потеряет субсидию. Но это исключение действует только для пенсионеров по возрасту, которые соответствуют трем условиям.
- Человек получает именно пенсию по возрасту, а не по инвалидности, выслуге лет или потере кормильца.
- Кроме унаследованной недвижимости, у него есть только одно другое жилое помещение.
- Ни одна из квартир или домов не сдается в аренду.
Последнее условие нужно подтвердить официально. По обращению человека представитель местной власти составляет акт обследования жилищных условий и передает его в Пенсионный фонд. Если вторую квартиру унаследовал человек, который не относится к этой категории пенсионеров, исключение на него не распространяется, хотя право на субсидию может сохраниться по другим основаниям.
Что делать, если жилье появилось уже после назначения
Получатели субсидии обязаны сообщать в ПФУ об изменениях имущественного состояния в течение одного месяца. Это касается, в частности, приобретения права собственности на жилую недвижимость. Если квартира досталась по наследству, стоит отдельно уточнить, распространяется ли на нее исключение и какие документы понадобятся.
Скрывать информацию о дополнительном жилье не стоит. Если при проверке выяснится, что субсидию назначили на основании недостоверных сведений, выплаты могут прекратить и потребовать вернуть излишне полученные средства.
Какие еще причины могут стать основанием для отказа
Вторая квартира - не единственная причина, по которой могут не назначить субсидию. В 2026 году ПФУ учитывает также имущественное положение, доходы и другие обстоятельства домохозяйства. В частности, основанием для отказа могут быть:
- Наличие на депозитных счетах более 100 тысяч гривен.
- Покупки или операции на сумму более 100 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением.
- Наличие транспортных средств, не соответствующих критериям по количеству и возрасту.
- Просроченная более чем на три месяца задолженность за коммуналку, если ее сумма превышает установленный порог.
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