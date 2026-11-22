Наличие двух квартир не всегда означает автоматический отказ в жилищной субсидии. Пенсионный фонд Украины объяснил, когда второе жилье не учитывают и кто может сохранить выплаты.

Субсидия на коммуналку в Украине при двух квартирах возможна, но не для всех. Пенсионный фонд объяснил, когда наличие второго жилья становится причиной отказа, а когда выплаты сохраняют.

По общему правилу жилищную субсидию не назначают, если заявитель или члены его домохозяйства владеют более чем одним жилым помещением. Речь идет не только о квартирах, но и о частных домах. Ограничение закреплено пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина № 848.

ПФУ проверяет недвижимость не только того, кто подал заявление. Учитывают также имущество членов домохозяйства и членов их семей. Поэтому если одна квартира записана на мужа, а вторая на жену, сам факт оформления жилья на разных собственников не позволяет обойти запрет. Нельзя получать и две субсидии одновременно лишь потому, что квартиры расположены по разным адресам.

Когда вторую квартиру не учитывают

Наличие второго жилья не всегда означает автоматический отказ. В пункте 14 Положения № 848 предусмотрены исключения, когда дополнительную квартиру или дом не принимают во внимание.

Жилье в общей совместной или долевой собственности. Например, у человека есть собственная квартира и еще доля в другом помещении - сам факт такой доли не обязательно станет причиной отказа.

Жилье в сельской местности. Если человек живет в городской квартире, но имеет дом в селе, это не всегда лишает права на помощь.

Недвижимость на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения. Все зависит от официального статуса населенного пункта, а не от того, где физически находится жилье.

Разрушенное или непригодное для проживания жилье. Состояние такой недвижимости должны подтвердить данные государственных реестров или документы уполномоченных органов. Просто сообщить, что в квартире невозможно жить, недостаточно.

Вторая квартира по наследству: кого это касается

Если у человека есть собственная квартира и он получил в наследство еще одну, он не обязательно потеряет субсидию. Но это исключение действует только для пенсионеров по возрасту, которые соответствуют трем условиям.

Человек получает именно пенсию по возрасту, а не по инвалидности, выслуге лет или потере кормильца.

Кроме унаследованной недвижимости, у него есть только одно другое жилое помещение.

Ни одна из квартир или домов не сдается в аренду.

Последнее условие нужно подтвердить официально. По обращению человека представитель местной власти составляет акт обследования жилищных условий и передает его в Пенсионный фонд. Если вторую квартиру унаследовал человек, который не относится к этой категории пенсионеров, исключение на него не распространяется, хотя право на субсидию может сохраниться по другим основаниям.

Что делать, если жилье появилось уже после назначения

Получатели субсидии обязаны сообщать в ПФУ об изменениях имущественного состояния в течение одного месяца. Это касается, в частности, приобретения права собственности на жилую недвижимость. Если квартира досталась по наследству, стоит отдельно уточнить, распространяется ли на нее исключение и какие документы понадобятся.

Скрывать информацию о дополнительном жилье не стоит. Если при проверке выяснится, что субсидию назначили на основании недостоверных сведений, выплаты могут прекратить и потребовать вернуть излишне полученные средства.

Какие еще причины могут стать основанием для отказа

Вторая квартира - не единственная причина, по которой могут не назначить субсидию. В 2026 году ПФУ учитывает также имущественное положение, доходы и другие обстоятельства домохозяйства. В частности, основанием для отказа могут быть:

Наличие на депозитных счетах более 100 тысяч гривен.

Покупки или операции на сумму более 100 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением.

Наличие транспортных средств, не соответствующих критериям по количеству и возрасту.

Просроченная более чем на три месяца задолженность за коммуналку, если ее сумма превышает установленный порог.

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