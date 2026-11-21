В Украине рассматривают новый механизм бронирования: предприятия смогут защитить до 100% персонала, но взамен ежемесячно направлять до 1% работников на военную службу.

Бронирование от мобилизации в Украине могут кардинально расширить. Правительство прорабатывает модель, при которой предприятия смогут забронировать до 100% военнообязанных работников, но взамен ежемесячно отдавать часть персонала на военную службу.

О таком механизме сообщает ТСН со ссылкой на документы, которые обнародовал народный депутат Александр Федиенко. Речь идет о протоколе заседания Кабинета министров от 23 октября 2026 года.

Согласно документу, правительство поручило Министерству экономики совместно с Минобороны и Генеральным штабом ВСУ проработать соответствующий механизм в течение двух недель.

По предложенной модели предприятия, учреждения и организации смогут бронировать до 100% военнообязанных работников. Условием является ежемесячное направление до 1% персонала на военную службу.

Предполагается, что за мобилизованными сотрудниками сохранят рабочие места и заработную плату. Сколько именно времени они должны служить, в обнародованном документе не уточняется.

Что это значит для бизнеса

Важно, что сейчас это лишь предложение, а не действующие правила бронирования. Для его внедрения нужно дополнительное юридическое урегулирование, поэтому воспользоваться таким механизмом предприятия пока не могут.

Сейчас бронирование работает по другим правилам. Предприятие должно получить статус критически важного, после чего подает списки работников на бронирование через портал «Дія». Новая модель на 100% персонала заработает только после отдельного решения правительства.

Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют надлежаще оформленной отсрочки или бронирования.

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