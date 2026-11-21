В ноябре в Николаеве проезд в коммунальных автобусах и маршрутках подорожал до 25 гривен. Самый дорогой тариф остается во Львове и Киеве, где поездка стоит 30 гривен, а в некоторых городах можно сэкономить, платя безналично.

Транспортные льготы ветеранов гарантированы законом, однако большинство пассажиров платят за проезд полную стоимость. В ноябре в Николаеве тариф в коммунальных автобусах и маршрутках вырос до 25 гривен, а самые дорогие билеты остаются во Львове и Киеве. Об этом свидетельствует инфографика «Слово и Дело».

Самый дорогой проезд в коммунальных автобусах зафиксирован во Львове и Киеве, где поездка обойдется в 30 гривен. Во Львове столько стоит билет за наличные или по бумажному QR-билету. В Киеве наличные вообще не принимают, поэтому рассчитаться можно только через Apple Pay, Google Pay или бумажный QR-билет.

В Черкассах коммунальных автобусных маршрутов нет, работает только коммунальный электротранспорт. Поэтому проезд в частных автобусах там стоит 33 гривны по бумажному билету и 30 гривен при безналичной оплате.

По 25 гривен с пассажиров берут в Днепре, Ивано-Франковске и Николаеве. В Житомире билет с терминала стоит 25 гривен, оплата банковской картой - 24 гривны, а транспортной картой - 22 гривны. Наличными в коммунальных автобусах Житомира не рассчитаться.

В Полтаве коммунальный автобус обойдется в 22 гривны, в Ужгороде наличными - 23 гривны. По 20 гривен наличными платят в Запорожье, Кропивницком и Чернигове. Самые дешевые билеты в Сумах и Херсоне - по 10 гривен наличными. Правда, в Сумах с 14 ноября в частных маршрутках уже действует тариф 20 гривен за поездку.

Где можно сэкономить на безнале

Во многих городах способ оплаты напрямую влияет на цену. Во Львове безналичная оплата через Apple Pay или Google Pay стоит 26 гривен вместо 30. В Запорожье разница еще больше: 20 гривен наличными против 15 безналично. В Ивано-Франковске - 25 и 20 гривен соответственно.

В Кропивницком безналичная оплата на 2 гривны дешевле, чем наличными или QR-билетом. В Ровно Apple Pay и Google Pay экономят 2 гривны, а в Черкассах и Чернигове - по 3 гривны.

Цена зависит и от категории пассажира: студенты и льготники платят меньше. Один из городов, где проезд полностью бесплатный, - Харьков. Там с мая 2022 года бесплатны не только коммунальные автобусы, но и метро, трамваи и троллейбусы. В Одессе бесплатно ездят социальные автобусы горсовета, тогда как частные маршрутки там стоят 25 гривен.

В каких городах наличные уже не действуют

Наличные не принимают в Киеве, Виннице, Луцке, Тернополе, Ровно, Хмельницком и Черновцах. Пассажирам там нужно купить бумажный QR-билет или оплатить поездку через Apple Pay либо Google Pay.

Как сэкономить на проезде

Самый простой способ платить меньше - безналичная оплата там, где она дает скидку. Во Львове это экономия 4 гривны с каждой поездки, в Запорожье - 5 гривен. Студентам и льготникам стоит оформить транспортную карту или документ, подтверждающий право на скидку. Перед поездкой узнайте у местного перевозчика, какой способ оплаты самый дешевый именно в вашем городе.

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