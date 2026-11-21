Министерство образования и науки не устанавливает единых дат зимних каникул - их будут определять сами школы. Графики отдыха в разных городах могут существенно отличаться, поэтому родителям стоит сверяться с объявлениями конкретного учреждения.

Зимние каникулы в школах Украины в этом году не будут иметь единых дат - администрации учебных заведений самостоятельно решат, когда ученики начнут и завершат отдых.

Министерство образования и науки не утверждало общего для всех школ календаря каникул. Причина - разная ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в регионах. Поэтому даже в пределах одного города школьники могут уйти на отдых в разное время.

В разъяснении от 3 июля 2026 года ведомство определило лишь общие рамки учебного года: он начинается 1 сентября 2026-го и должен завершиться 30 июня 2027 года. Конкретный день окончания уроков каждая школа устанавливает отдельно.

Кто принимает решение о каникулах

Принцип закреплен в письме МОН № 1/16209-26 от 28 июля 2026 года. Документ предусматривает, что структуру и продолжительность учебного года определяет именно педагогический совет заведения. Единственное обязательное ограничение - суммарно каникулярный период в течение года не может быть короче 30 календарных дней.

График с 24 декабря до 10 января, который отдельные медиа подают как общую рекомендацию министерства, касается прежде всего столичных учреждений. Именно такие сроки предложил Департамент образования и науки Киева: первый семестр завершается 23 декабря, а к учебе ученики возвращаются 11 января.

Распространять этот календарь на все регионы неправильно - в других городах даты отличаются.

Графики каникул в разных городах

По имеющейся информации, предварительно зимний отдых планируют в такие периоды:

Киев - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027-го;

Львов - с 24 декабря до 6 января;

Харьков - ориентировочно с 24 декабря до 10 января, отдельные школы могут завершить занятия 25, 26 или 28 декабря;

Одесса - с 26 декабря до 10 января, в части заведений области отдых дольше из-за переноса осеннего перерыва;

Днепр - с 25 декабря до 6 января;

Черкассы - с 25 декабря до 10 января;

Запорожье - предварительно с 28 декабря до 10 января;

Полтава - в ряде школ с 24 декабря до 24 января;

Ровно - с 19 декабря до 3 января;

Хмельницкий - с 19 декабря до 3 января;

Тернополь - с 14 декабря до 10 января.

Этот календарь не является окончательным для всех школ. Срок отдыха могут корректировать в течение учебного года в зависимости от обстоятельств. Например, в январе 2026-го киевским школам продлили зимний перерыв до 1 февраля из-за проблем в энергосистеме.

Где проверить даты каникул своей школы

МОН подчеркивает: окончательное решение об организации учебного процесса принадлежит педагогическим советам. При необходимости школы вправе корректировать календарь, в частности из-за рисков для безопасности, перебоев с электроэнергией или сложных погодных условий.

Родителям стоит проверить объявления на сайте конкретного учебного заведения или обратиться непосредственно к классному руководителю - расписание может отличаться даже между школами одного города. Актуальные разъяснения об организации обучения в 2026-2027 годах публикуют на официальном ресурсе министерства.

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